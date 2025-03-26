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影／時代力量等與民團喊話 籲立院增加國定假日　

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
時代力量黨主席王婉論（右）偕同台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡儀連線、尊嚴勞動修法聯盟，以及台灣綠黨、小歐盟舉行記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題。記者邱德祥／攝影
時代力量黨主席王婉論（右）偕同台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡儀連線、尊嚴勞動修法聯盟，以及台灣綠黨、小歐盟舉行記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題。記者邱德祥／攝影

近期內政委員會再度審查國定假日法草案，各黨委員均提出增設國定假日，對此，時代力量黨主席王婉論偕同台灣伴侶權益推動聯盟、性別平等學生倡議連線、尊嚴勞動修法聯盟，以及台灣綠黨、小歐盟召開記者會，呼籲立法院增加國定假日，解決勞工過勞問題，並將「性別平等教育日」、「婚烟平權日」、「國民體育日」等彰顯進步價值的假日加入審議討論中。

力量黨主席王婉諭表示，台灣勞工工時長年高居不下，根據統計，2023年總工時已達2020小時，2024年更上升至2030小時，位居全球第六、亞洲第二，勞工長期過勞，健康與生活品質日漸惡化，立法院內政委員會再度審查「國定假日法」草案之際，呼籲政府正視工時問題，透過立法增加國定假日，作為減緩過勞與推動社會多元價值的第一步。

王婉諭強調，時代力量從 2016年開始，一直都繼續維持七天假，希望這次立法以後，全國的勞工都能跟時力的勞工一樣，有更多國定假日可以放。同時呼籲立法院，「國定假日法」不但是減少勞工過勞的重要第一步，更是營造共同價值與文化的難得機會，民間團體倡議的「性別平等教育日」、「婚烟平權日」、「國民體育日」等等，都是彰顯台灣進步價值、促進國民生活品質的重要假日，請立法院在審議的過程中，也要好好與社會溝通，讓更多聲音進到討論的過程中。

國定假日 立法院 過勞

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