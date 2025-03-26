影／鍾文智潛逃 黃國昌怒轟取消電子監控判決文未公開

連一鮑魚前負責人鍾文智遭判刑30年5月定讞，卻因失聯潛逃，鍾文智原受電子手環監控，一個月告警達15次，高等法院去年卻解禁讓他免續戴。今天立委黃國昌在立法院司法及法制委員會質詢砲轟院檢到底是怎麼決定讓鍾文智以增加保證金2000萬，換取他免受電子監控。

黃國昌說他接到檢舉是高等行政法院的法官施壓檢察官才做成這個決定，結果現在人跑了，司法院知道這件事情丟臉，就沒把這項判決登錄在司法院的案件查詢中。

面對黃國昌的質詢，備詢的司法院副秘書長王梅英顯得有些不知如何回答，黃國昌要她好好的想一想，3天內把解除鍾文智電子監控的判決全文貼上司法院網站。