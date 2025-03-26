黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

立法院會昨天爆發議事衝突，行政院長卓榮泰未能進行總質詢，民眾黨團總召黃國昌今天表示，卓榮泰未經許可擅自離席，也不願意回到立法院備詢，而民進黨團總召柯建銘的暴力行徑，從院長休息室一路蔓延至議場，難道是打算把立法院變成格鬥場。

立法院會昨天處理國民黨團所提2項公投案，晚間7時許宣布繼續進行施政總質詢，卓榮泰早在晚間6時率行政團隊離開立法院，然而經過立法院兩度通知，行政團隊皆未回到立法院備詢，立法院長韓國瑜表達遺憾。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，卓榮泰未經許可擅自離席，結果請他們回來也不願意，凸顯民進黨政府橫著走，愛怎麼搞就怎麼搞，更離譜的事情發生在晚間6時，卓榮泰敲院長休息室的門，柯建銘就直接把人拉出去，完全對韓國瑜視若無睹，「所以柯建銘是地下院長嗎？」

黃國昌還原，柯建銘後來在休息室大暴走，直接拿把桌上的杯子砸碎，煙頭跟煙蒂直接灑落整桌，「我看到真的嚇壞了，現在是在耍流氓嗎？」

黃國昌直言，對於柯建銘囂張暴力的行徑，是否為民進黨主席賴清德指使，難道還要再繼續縱容下去，此等暴力從院長休息室蔓延至議場，國民黨立委徐巧芯受到的委屈，相信大家都有看到，「我在那邊坐得好好的，柯建銘可以指著我罵小偷、俗辣仔，你真的以為是立法院皇帝，台灣還是一個法治國家嗎？」

黃國昌批評，連最基本的法治、對人尊重都做不到，民進黨還有臉要聲請釋憲，愛怎麼搞就怎麼搞，難道是要把立法院變成格鬥場，也希望賴清德能夠說清楚講明白，「昨天在立法院發生的事情，是你縱容還是下令？卓榮泰還有把韓國瑜放在眼裡嗎？」

此外，竹聯幫昨天原訂在立法院康園餐廳票選幫主，後來遭到行政院指示內政部做好處置而擋下。黃國昌則表示，這種事情當然不適合，黑幫組織跑來立法院聚餐，「如果真的發生這種事情，我一定追究責任到底」，難道是只要關係好，黑白兩道都要聽從，自己從來不吃這一套。

黃國昌說，最後是由誰擋下來，大家可以進一步追究討論，而他身為立法院的一份子，絕對反對暴力黑幫來辦聚餐，「這就是我的立場」。