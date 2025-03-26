洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

「鮑魚聞人」鍾文智犯證券交易法、洗錢罪，刑期累計30年5月定讞，卻在最高法院宣判後「失蹤」，立法委員黃國昌今在司法及法制委員會痛批司法院「腐敗成這樣」，並問究竟是誰不會繼續延長電子監控？而且裁定書還不敢上網。司法院副秘書長王梅英呆愣好幾秒、無法回答，黃諷刺「現在是直播，不是靜止畫面欸」。

鍾文智被黃國昌形容為「綠色權貴」、「洗錢大亨」。黃表示，國寶集團總裁朱國榮2023年才偷渡逃亡，這麼離譜的事沒想到連鍾文智也跟著棄保潛逃。黃說，民進黨多名立委從2018年至2024年多次替鍾文智個案提出法律修正案，提案人包括余天、蔡易餘等，在朱國榮事件後，鍾文智是第一個使用電子監控設備的被告，但人居然跑了，他原本以為是鍾破壞設備，沒想到竟然是台灣高等法院說「增加保證金2千萬就好」，不用再電子監控。

黃國昌質疑法學資料檢索系統竟然查不到鍾文智的關鍵裁定，「丟臉嗎？丟臉嗎？還是要迴避公眾監督？」司法院去年還信誓旦旦說所有判決都會公開，但鍾文智的裁定到哪裡去了？王梅英當下無法回應，黃國昌斥「是事情大條了嗎？太離譜了」。

因高檢署主張鍾文智應繼續電子監控，但法院發的新聞稿卻稱「檢察官沒意見」，黃國昌問「誰在說謊？」王梅英和法務部政務次長徐錫祥對看許久，逼得召委吳宗憲暫停時間。

王梅英說，據高院回覆是高檢說「沒有意見」，但黃國昌嗆剛剛法務部已經打臉了；徐錫祥再次強調高檢檢察官確實要求延長科技監控。

而本案也衍生二審承審法官「不如求去」而離職的事件。黃國昌說，鍾文智曾經棄保潛逃過而遭通緝，通緝期間還冒名使用他人護照出境2次，二審判刑這麼重，竟可以不用電子監控？

黃國昌去年時曾詢問司法院秘書長高院是否有施壓法官迴避？司法院卻極盡包庇之能事，也無追究。王梅英說，可能是「雙方的解讀不一樣」，黃質疑台灣追求司法獨立多久了？竟可以臭成這個樣子。

黃繼續秀出「關係圖」，指當初被施壓的法官對鍾文智實施電子監控，2024年因遭施壓辭職，但解除電子監控的法官卻是鍾文智的律師洪昌宏（最高法院前庭長）的庭員，現在大家都非常憤怒。

鍾文智找之前的庭長來當辯護人，之前的庭員就解除電子監控，黃詢問司法院有沒有調查？王梅英又再度沉默。

「這是法官跟檢察官跟我檢舉的」黃國昌打開天窗說亮話，認為司法院沒掌握、高等法院也不檢討，2年前的宮廷戲繼續搬出來演？這件事是不是要「水流」？

王梅英仍認為裁定屬法官審判獨立事項，若在司法行政有違失「則...」黃未等王梅英說完，質疑「綠色權貴真是暢通無阻、配合得很好」，搞了7年的司法改革搞出垃圾出來。