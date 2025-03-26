影／稱卓榮泰獲同意才離席 陳培瑜：韓國瑜公開說謊

立法院長韓國瑜昨天批評，經立院2次通知，行政院長卓榮泰與閣員均未列席備詢，深表遺憾。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，議場後方協商影片顯示，過了法定會議時間晚上6時後，卓榮泰走到韓國瑜會議室，確認是否可以離開，韓也答應後，卓才率官員離席。韓國瑜是害怕想起來還是根本沒記得，公開說謊卸責給政院，其心可議。

立法院院會昨議事程序被民進黨立委杯葛，晚上7時20分韓國瑜回到議場宣布繼續開會，處理反廢死、反戒嚴公投。隨後，韓國瑜宣布，接下來進行施政質詢，但官員均未到場，韓國瑜說，「目前行政院官員沒有列席，對於本席尚沒有宣告散會，官員逕自離開本院，且經本院兩次通知，均未列席備詢，本席深表遺憾，請官員務必遵循憲法規定到院備詢，履行憲政義務，今天質詢移到下次院會」，隨後宣布散會。

行政院表示，由於會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，卓榮泰於是率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。