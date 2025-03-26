快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪。記者張曼蘋／攝影

竹聯幫昨晚原本擬在立法院康園餐廳票選幫主，但行政院長卓榮泰得知後，要求做好必要處置，最終餐敘訂位遭取消，餐廳晚間也暫停營業。內政部長劉世芳今說，因昨剛好有兩個院長主持院會，「不只是破壞國家門面，也是破壞立法跟行政院的互動，所以我們認為非常不宜。」

立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪表示，在立法院裡面的維護事項，是由保六總隊負責，保六接到訊息跟康園餐廳討論，昨剛好有兩個院長主持院會，不只是破壞國家門面，也是破壞立法跟行政院的互動，所以認為非常不宜。

至於昨天立法院整天議事程序被民進黨杯葛後，晚間7時18分立法院長韓國瑜回到議場宣布繼續開會，但由於官員已離場，會議無法進行，行政院強調，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。劉世芳說，行政院看到的開會通知到晚上6時，據她了解的是卓榮泰6時許跟韓國瑜打過招呼，「韓院長說您可以離開，我們是按照韓院長指示離開。」

現場媒體追問「白狼」張安樂是否有來立法院溝通過？劉世芳則說，這跟他們沒有關係，他們是在行政院，這要去問立法院。

劉世芳 立法院 行政院

延伸閱讀

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

「你們在怕什麼」陸配亞亞吐心聲 點名劉世芳：妳才不是正常的部長

劉世芳指租補最快10月發完 民眾黨嗆造謠：一毛未刪

【重磅快評】拿兩岸條例砍亞亞 一邊一國劉世芳不卡嗎？

相關新聞

洗錢大亨鍾文智潛逃 黃國昌爆找前庭長當律師、前庭員解除科技監控

「鮑魚聞人」鍾文智犯證券交易法、洗錢罪，刑期累計30年5月定讞，卻在最高法院宣判後「失蹤」，立法委員黃國昌今在司法及法制...

黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

立法院會昨天爆發議事衝突，行政院長卓榮泰未能進行總質詢，民眾黨團總召黃國昌今天表示，卓榮泰未經許可擅自離席，也不願意回到...

影／稱卓榮泰獲同意才離席 陳培瑜：韓國瑜公開說謊

立法院長韓國瑜昨天批評，經立院兩次通知，行政院長卓榮泰與閣員均未列席備詢，深表遺憾。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，議場...

陸配如何看亞亞？獵巫恐慌蔓延 想在台扎根…土卻鬆了

陸配劉振亞「亞亞」事件引發軒然大波後3月25日晚離境，下一波將是遭檢舉的陸配「小薇」、「恩綺」必須在3月31日前離境，後續還有多少人觸法，內政部持續調查中。整起事件依舊餘波盪漾，隨著賴清德總統定調中國大陸是「境外敵對勢力」，全台各地也開始出現「境內敵對」氛圍。聯合報數位版採訪多名陸配，他們坦言過去半個月以來的生活只有兩個字：「恐慌」。

竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

竹聯幫昨晚原本擬在立法院康園餐廳票選幫主，但行政院長卓榮泰得知後，要求做好必要處置，最終餐敘訂位遭取消，餐廳晚間也暫停營...

農特收入基金被刪9千萬 陳駿季：第二預備金恐無法動用

農業部今年度編列主管歲出預算1692.54 億元，較去年度預算增列83.24億元，被刪減後仍較去年增加63.1億，不過農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。