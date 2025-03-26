竹聯幫挑立院餐廳設宴 劉世芳：破壞立法跟行政院互動

竹聯幫昨晚原本擬在立法院康園餐廳票選幫主，但行政院長卓榮泰得知後，要求做好必要處置，最終餐敘訂位遭取消，餐廳晚間也暫停營業。內政部長劉世芳今說，因昨剛好有兩個院長主持院會，「不只是破壞國家門面，也是破壞立法跟行政院的互動，所以我們認為非常不宜。」

立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪表示，在立法院裡面的維護事項，是由保六總隊負責，保六接到訊息跟康園餐廳討論，昨剛好有兩個院長主持院會，不只是破壞國家門面，也是破壞立法跟行政院的互動，所以認為非常不宜。

至於昨天立法院整天議事程序被民進黨杯葛後，晚間7時18分立法院長韓國瑜回到議場宣布繼續開會，但由於官員已離場，會議無法進行，行政院強調，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。劉世芳說，行政院看到的開會通知到晚上6時，據她了解的是卓榮泰6時許跟韓國瑜打過招呼，「韓院長說您可以離開，我們是按照韓院長指示離開。」

現場媒體追問「白狼」張安樂是否有來立法院溝通過？劉世芳則說，這跟他們沒有關係，他們是在行政院，這要去問立法院。