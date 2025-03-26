農特收入基金被刪9千萬 陳駿季：第二預備金恐無法動用

農業部今年度編列主管歲出預算1692.54 億元，較去年度預算增列83.24億元，被刪減後仍較去年增加63.1億，不過農業部日前仍透過新聞稿呼籲國會應理性審查。農業部長陳駿季今天表示，有立委刪除撥補農業特別收入基金9000萬，未來恐無法動用行政院第二預備金，未來天災若更頻繁，後續將造成救災困難。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長進行業務報告，並備質詢。

陳駿季會前受訪指出，今年農業部原編列預算1692億，但經過立法院統刪和立委提案刪除20.14億，刪減後約1672億，包含凍結的30億等，被刪凍項目主要是媒體宣傳、出國旅費、公務撥補基金等。

陳駿季表示，中央機關媒宣費刪減60%，農業部及所屬機關媒宣費皆被刪掉60％，將會影響邊境防檢疫、山林防災、土石流防災、台灣農產品推廣、農業保險宣導等工作。

國內旅費的部分，在颱風天、寒害等天然災害過後，農業部各改良場也都需要國內旅費，前往現場勘災及協助災後復原，而巡山員進行山林保育及監測時，也需要國內旅費作為支應。

針對補助農業特別收入基金刪減9000萬一事，陳駿季表示，該基金項下包括農業發展基金、農業天災救助基金及農產品受進口損害救助基金，與農民生計息息相關，而根據「預算法」第22條規定，立法院審議刪除或刪減之預算項目及金額不得動支預備金，然而天然災害救助基金每年都編列不足，去年3個颱風就增加了40億農損，未來天災若更頻繁，後續將會造成救災困難。

何謂第二預備金？第二預備金為出現突發狀況如重大天災時，政府可在原編項目經費不敷時得以支用，藉以協助政府面對這些突發需求，使災後重建或緊急救助不會被延誤，但也因為第二預備金預算額度與動支條件彈性較大，常被外界稱為「救命錢」。