卓韓互動影片曝光 陳培瑜：韓國瑜同意後卓榮泰才離開

立法院長韓國瑜昨天晚間指行政院長卓榮泰未列席立院總質詢，表達遺憾。政院昨天解釋，卓榮泰是在獲得韓國瑜同意後才率團隊離開。民進黨立委陳培瑜在社群上發出影片並表示，卓榮泰昨天晚間在民進黨團總召柯建銘陪同下詢問韓國瑜，並獲點頭同意後才離開。

立法院昨天白天歷經朝野攻防，未能進行施政總質詢，晚間恢復開會時，處理完國民黨團所提2項公投案逕付二讀後，韓國瑜宣布繼續進行對行政院長的總質詢。由於經立院2次通知，卓榮泰都未率官員列席，韓國瑜表示深表遺憾，要求行政院官員務必到立法院備詢，履行憲政義務，隨後宣布散會。

行政院發言人李慧芝昨天晚間解釋，立法院昨天並未宣布延長會議，卓榮泰是在開會時間結束後，獲得韓國瑜同意才率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。

陳培瑜則在threads上貼出影片解釋，有人質疑卓榮泰為何沒有出現在昨天晚上的院會總質詢，原因是卓榮泰昨天走到韓國瑜的會議室，確認會議時間已到，是否可以離開立院，獲得韓國瑜同意，卓榮泰才率行政院官員離開。

根據陳培瑜影片，卓榮泰昨天晚間在柯建銘陪同下詢問韓國瑜，並獲點頭同意後才離開。除卓榮泰與韓國瑜外，影片中，在場的還有國民黨團書記長王鴻薇、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨立委蔡其昌，以及以聲音入鏡的民眾黨團總召黃國昌。