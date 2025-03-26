【專家之眼】三星有機會贏台積電嗎？如果他能知論語

作為南韓人的驕傲，三星集團近幾年遇到了大麻煩。根據TrendForce的最新統計，2024年第四季，三星電子在晶圓代工的市占率持續下滑，相較於前一季的9.1％降至8.1%，雖然穩居世界第二，但遠不如台積電的67.1%。此外，三星的股價從去年7月的高點8.88萬韓元，跌到6.05萬韓元(今年3月24日)，跌幅達到31.87%，投資人損失慘重。三星大老闆李在鎔(Lee Jae-yong ,이재용)此時「頭殼末咧燒」。怎麼辦呢？

首先，我們要知道韓國的產業特色，它現在是「強企業、弱政府」，政府為了讓韓國企業能在世界上爭霸，想盡辦法配合財閥的需要，可以說，財閥要什麼，政府就給什麼。

例如曾因行賄、貪污、逃稅、會計造假、不當合併、非法經營、操控股價等多項罪名被捕的李在鎔，最終待在監獄兩百多天就被特赦了，理由是，政府希望李在鎔特赦之後，能專心一意，協助解決國家經濟危機。這就是一般韓國人的邏輯：法律是可以轉彎的，當然得看對象。

同樣的，為了使韓國企業能在世界上爭雄，韓國政府對勞工的打壓毫不手軟。1970年11月13日，全泰壹為了爭取勞工權益而引火自焚，現在韓國的勞工處境與當時，又能相差多少呢？這是為什麼現在的韓國總和生育率(Total Fertility Rate, TFR) 只有0.72，在OECD國家中倒數第一、被壓榨的非典型就業世界最高（2023年韓國非典型就業812萬人，占比37.0％）、自殺率世界第一（自殺率達到24.8人/每十萬人，而OECD的平均水準「才」10.7人）、老人貧窮率世界第二（四成老人生活在貧窮線以下）的原因啊！

2020年2月，李在鎔宣示，三星要在2030年超車台積電，成為全球半導體製造龍頭。然而，面對表現不佳的財報，三星從2024年初進入所謂的「緊急模式」，即三星旗下高管只能週休一日，希望能挽回頹勢。儘管如此，頹勢未能阻止，以至於今年2-3月間，李在鎔嚴批旗下高管，「我們需要從高層進行深刻反思」、「你們已經失去了三星特有的力量、公司在危機時期的『獨特韌性』已不復存在」。

一開始，韓國人大為不解，台積電怎麼可能贏過集三千寵愛於一身的三星呢？後來終於「想清楚」了，原來癥結點就在工時。韓國最大的商業報紙《韓國經濟日報》說：由於台灣的工時長，韓國的工時短，台積電研發團隊能夠全天候24小時工作，「是其技術領先的關鍵」、「反觀韓國研發人員受到每週52工時的限制，無法在研發高峰期進行足夠的投入」。此外，時下韓國年輕人的工作態度與風格，讓資方苦不堪言。言下之意，都是別人的錯！

李在鎔不斷加壓，不管是對普通員工還是高管。難道加壓，效率就提高？不要忘記邊際效用遞減定律。加班也是有一個限度，超過限度就有害了。三星副會長韓鐘熙，63歲就過世，難道與背負的壓力沒有絲毫關係？

所以，問題不在高管，而在於李在鎔自己，這就是孔子說的「君子求諸己，小人求諸人」。問題是，「求」是什麼意思？教育部《重編國語辭典修訂本2021》把「求」解釋成「要求」、傅佩榮把「求」理解為「要求、期待、責成」，而毛子水把「求」理解為「責備」，李澤厚說是「要求」，都不對。為什麼不能理解成「要求」？因為文不對題。本處所探討的是君子與小人在面對問題時所表現出的不同做法，而非對自己道德的「期待、責成」。又為什麼不能理解為「責備」？責備自己就能解決問題嗎？重點不在於責備自己，而在於找出真正的原因。從哪裡「找」？從自己身上找。

如果李在鎔能讀通論語-求諸己，相信，浴火鳳凰是可期待的，要是不能求諸己，那麼，即使韓國政府給予三星再多支持、即使三星投入再多研發、員工加再多的班都不會有用，原因是：在錯誤的地方不可能找到正確的答案。