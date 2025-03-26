新竹「抽白單」案 游毓蘭聲援基層警

新竹等地警員「抽白單」，警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭昨聲援「警界悲鴿」，她說，基層員警陳情，受地方壓力竄改罰單，遭停職處分，長官斷尾求生，情何以堪。涉案員警表示，因人情壓力、長期陋習涉案，自己未獲利卻被當成貪汙重罪，被剝奪工作權，是否大砲打小鳥？

新竹地檢署偵辦竹市警察局取締交通違規圖利案件，檢察官認定時任保安科秘書宋瑞展為圖個人私利，主動協助建商抽違規停車逕行舉發標示單，即俗稱的「白單」，依貪汙治罪條例起訴涉案的宋瑞展等20人，並對宋求處重刑。至於15名基層員警，檢察官則建請從輕量刑，給予緩刑機會，以啟自新。

游毓蘭昨說，竹市警抽白單20人全起訴，涉案人遭停職，2009年新北市未升格前也曾發生類似案件，涉案警員全部起訴，卻未停職，當時法務部函釋，經提起公訴一審判決前，權責機關有審酌停權處分的裁量權限，等一審宣判再停職也不遲。

前亞洲警察學會主席、新北市議員林國春說，警大、警專體系封閉，學長姐「積非成是」的錯誤傳承，加上長官命令，導致員警鑄下大錯，但未判刑卻停職，警員有如棄子般被拋棄。

涉案員警說，貪汙案應針對收受賄賂、不正利益等，而非遭人情壓力關說自己未獲利的幾百元圖利案件，還被剝奪工作權，不符合比例原則。

另名員警表示，司法主張無罪推定，現在警員被起訴就被當成罪人，甚至遭停職，用貪汙治罪條例起訴太沉重。

律師曾艦寬指出，警察是執法人員，身分特殊，有別於一般行政機關一審判決後停職規範，根據警察人員人事條例，涉犯貪汙性質等罪嫌遭起訴就先停職；類似執法人員還包含憲兵、調查局、海巡等單位，相關單位有無規範？警方可提起行政訴訟或聲請釋憲救濟。

新竹市警局表示，尊重檢方偵查結果，去年12月4日起全面以電子化製發標示單，建立專人審核機制；遭起訴的同仁，依規定報請內政部警政署依法停職，會提供法律諮詢協助，保障權益。