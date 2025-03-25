快訊

毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯建銘暴怒亂揮拐杖險直擊 金門坦克陳玉珍也怕了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘舉起手杖，猛向桌子敲擊。國民黨立委陳玉珍就站在柯的面前，她趕忙舉起手作防禦狀，就怕柯真的打到她。圖／取自udn影片
民進黨團總召柯建銘舉起手杖，猛向桌子敲擊。國民黨立委陳玉珍就站在柯的面前，她趕忙舉起手作防禦狀，就怕柯真的打到她。圖／取自udn影片

立法院原訂今天院會處理國民黨立院黨團所提的「反廢死」、「反戒嚴」2項公投案。民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事，立法院長韓國瑜終於在晚間站上主席台後，開始處理國民黨團提案，2項公投案均順利逕付二讀。

然而，民進黨立院黨團主張今日會議無效，與國民黨團發生衝突。民進黨團總召柯建銘氣到舉起手杖，猛向桌子敲擊。國民黨立委陳玉珍就站在柯的面前，她趕忙舉起手作防禦狀，就怕柯真的打到她。

柯建銘不理會面前的陳玉珍，直盯著韓國瑜。陳玉珍離開後，柯略左側移動，舉起手杖再重重擊打兩次，手杖部件飛出，波及國民黨立委徐巧芯，徐當場嚇得大叫。柯不為影響，繼續盯著韓國瑜，柯也伸手向徐要回手杖部件，徐則是先查看自己被打到的部位是否受傷。

民進黨立委則繼續喊著會議無效。

公投 國民黨 柯建銘 民進黨 立法院 陳玉珍 韓國瑜

延伸閱讀

藍營兩公投案逕付二讀 柯建銘暴怒亂敲拐杖疑噴零件砸徐巧芯

被影射跟安捷航空關係匪淺 立委陳玉珍駁斥不實指控

陳玉珍直播卓榮泰枯坐批空轉 綠委「尖叫雞」阻拍反制

藍委告發民團偽造罷免連署 陳玉珍：北檢不要睡覺 南檢已用羈押手段

相關新聞

藍營兩公投案逕付二讀 柯建銘暴怒亂敲拐杖疑噴零件砸徐巧芯

立法院原訂今天院會處理國民黨立法院黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，不過，民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事一整天，立法...

柯建銘亂敲拐杖「斷杖噴飛」 徐巧芯被砸中驚慌尖叫…驗傷單曝光

立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截...

TPOC民調／過半民眾認為國際關係變好 僅兩岸關係惡化

TPOC於本月23日公布最新關於內政及外交國防議題的調查結果。根據調查顯示，過半民眾認為近半年台灣的國際關係變好，僅兩岸...

影／柯建銘暴怒亂揮拐杖險直擊 金門坦克陳玉珍也怕了

立法院原訂今天院會處理國民黨立院黨團所提的「反廢死」、「反戒嚴」2項公投案。民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事，立法院長...

綠營攻占一天！韓國瑜傍晚才站上主席台 處理藍黨團兩項公投案

立法院院會今天繼續處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨立委占領主席台一整天，不過綠營立委約在傍晚6時左右紛紛...

「似乎暗示她來日無多」 陳水扁憶與郭瑤琪最後互動

交通部前部長郭瑤琪昨天過世，享年69歲，她曾在前總統陳水扁當台北市長、總統任內當閣員，陳水扁今在臉書粉專回憶，上個月北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。