影／柯建銘暴怒亂揮拐杖險直擊 金門坦克陳玉珍也怕了

立法院原訂今天院會處理國民黨立院黨團所提的「反廢死」、「反戒嚴」2項公投案。民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事，立法院長韓國瑜終於在晚間站上主席台後，開始處理國民黨團提案，2項公投案均順利逕付二讀。

然而，民進黨立院黨團主張今日會議無效，與國民黨團發生衝突。民進黨團總召柯建銘氣到舉起手杖，猛向桌子敲擊。國民黨立委陳玉珍就站在柯的面前，她趕忙舉起手作防禦狀，就怕柯真的打到她。

柯建銘不理會面前的陳玉珍，直盯著韓國瑜。陳玉珍離開後，柯略左側移動，舉起手杖再重重擊打兩次，手杖部件飛出，波及國民黨立委徐巧芯，徐當場嚇得大叫。柯不為影響，繼續盯著韓國瑜，柯也伸手向徐要回手杖部件，徐則是先查看自己被打到的部位是否受傷。

民進黨立委則繼續喊著會議無效。