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韓國瑜晚間重回主席台 要求官員回立院總質詢
立法院院會今天繼續國民黨所提反廢死、反戒嚴2項公投案，立法院長韓國瑜晚間重回主席台，國民黨立委現場以人數優勢，表決將2項公投案逕付二讀。韓國瑜接著宣布繼續進行施政總質詢，請議事人員通知行政院所有閣員回立法院備詢。
民進黨立委今天以新黨副秘書長游智彬大鬧立院為由，占領主席台一整天。民進黨立委認定今天會議時間到晚間6時，約於6時左右紛紛離去；韓國瑜則在在國民黨立委護航下，於7時20分重回主席台，並宣布本次會議應該延長至本日排定質詢委員質詢結束為止。
國民黨團提案將反廢死、反戒嚴2項公投案逕付二讀，現場國民黨立委以人數優勢表決通過。
韓國瑜在院會討論事項處理完畢後，宣布繼續進行行政院長施政總質詢，並請議事人員請行政院長卓榮泰、官員回來開會備詢，不過直到晚間8時40分左右，行政官員都未回立法院。
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