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韓國瑜遺憾官員未返場備詢 政院還原始末：依規定進行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

針對立法院今晚於會議通知時間屆至仍繼續開會一事，行政院發言人李慧芝指出，今日會議時間結束前立院仍有討論事項，未正式進入「繼續質詢」程序，在立院未宣布延長會議狀態下，卓揆於開會時間結束後向立法院韓國瑜道別並獲同意後，始率行政團隊離開立院，皆依立法院會議通知以及立法院議事規則規定進行。

立法院會今天繼續處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴兩項公投案，儘管綠營占領主席台杯葛議事，但立法院長韓國瑜晚間7時20分許重回主席台，藍營立委現場以人數優勢，表決將2項公投案逕付二讀。韓國瑜接著宣布繼續施政總質詢，但直至8時40分都等嘸官員到場。

韓國瑜稍早宣布散會，遺憾表示官員在他未宣告散會的情況下逕自離開，經立法院經兩次通知也未列席備詢，請官員務必遵循憲法規定到院備詢，履行憲政義務。

對此，行政院發言人李慧芝表示，依照今立法院所發開會通知，卓揆於上午8時58分許即進入立院議場，中午休息時約12時03分離開，休息時間結束後，於下午2時26分許再次進入立法院議場，會議時間結束後，卓揆向韓道別並獲同意後，在下午6時15分許離開立法院。

李慧芝表示，根據立法院2025年03月24日所發予「行政院院長之台立院字第1140700684號函」主旨所示，「請率同貴院各部會首長列席114年3月25日本院第11屆第3會期第6次會議，對貴院長所提施政方針及施政報告繼續質詢，請查照」。

李慧芝續指，依立法院議事規則第22條第1項前段規定「本院會議開會時間為上午9時至下午6時」，行政院按照立法院所通知、以及立法院議事規則所訂的開會時間內，於立法院內等待備詢。

李慧芝指出，由於今日會議時間結束前立法院仍有討論事項尚未進行，並未正式進入「繼續質詢」程序，在立法院並未宣布延長會議的狀態下，卓院長於開會時間結束後，向韓道別並獲同意後，始率行政團隊離開立法院，相關程序皆依立法院所發會議通知以及立法院議事規則規定進行。

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