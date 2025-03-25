快訊

毛利率有撐？台積電美國廠生產晶片 成本僅比台灣高10%

聽新聞
0:00 / 0:00

柯建銘亂敲拐杖「斷杖噴飛」 徐巧芯被砸中驚慌尖叫…驗傷單曝光

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上。圖／取自udn影片
立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上。圖／取自udn影片

立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

立法院長韓國瑜今天一宣布開會，民進黨立委一窩蜂直奔主席台，將韓國瑜包圍，並高喊「不要再護航游智彬」，一向溫和的韓國瑜也忍不住說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘，但因綠委持續占領主席台，議事空轉一整天。

民進黨立委於晚間6時過後，率續離場，國民黨立委不費吹灰之力就奪回主席台。韓國瑜於7時20分左右進到議場，並表示藍白黨團要求依立法院議事規則第22條規定，「本次會議應該延長至排定委員質詢結束為止。」

此時，民進黨團幹事長吳思瑤手持「會議無效」看板，率零星綠委高喊會議無效，柯建銘更拿拐杖不斷敲打桌面，拐杖斷裂成兩截，其中一截狠狠砸向國民黨立委徐巧芯身上，徐巧芯一臉驚慌地尖叫，其他藍委見狀後立即上前查看徐傷勢。徐巧芯事後也到台大醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。

立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。圖／徐巧芯辦公室提供
立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截，其中一截狠狠砸在國民黨立委徐巧芯身上，徐立即前往醫院驗傷，經診斷「右手肘鈍挫傷」。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨 徐巧芯 柯建銘 民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

藍營兩公投案逕付二讀 柯建銘暴怒亂敲拐杖疑噴零件砸徐巧芯

影／大罷免連署 民進黨如何幫助民團？柯建銘：這是營業秘密

才稱檢察官任大法官不妥 柯建銘改口力挺：總統所提名單非常正確

影／徐巧芯爆料邱鎮軍有殺人眼神 出門最好戴墨鏡

相關新聞

藍營兩公投案逕付二讀 柯建銘暴怒亂敲拐杖疑噴零件砸徐巧芯

立法院原訂今天院會處理國民黨立法院黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，不過，民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事一整天，立法...

柯建銘亂敲拐杖「斷杖噴飛」 徐巧芯被砸中驚慌尖叫…驗傷單曝光

立法院會繼續處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投案，朝野攻防期間，民進黨立院黨團總召柯建銘不斷拿拐杖敲打桌面，拐杖斷成兩截...

TPOC民調／過半民眾認為國際關係變好 僅兩岸關係惡化

TPOC於本月23日公布最新關於內政及外交國防議題的調查結果。根據調查顯示，過半民眾認為近半年台灣的國際關係變好，僅兩岸...

影／柯建銘暴怒亂揮拐杖險直擊 金門坦克陳玉珍也怕了

立法院原訂今天院會處理國民黨立院黨團所提的「反廢死」、「反戒嚴」2項公投案。民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事，立法院長...

綠營攻占一天！韓國瑜傍晚才站上主席台 處理藍黨團兩項公投案

立法院院會今天繼續處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨立委占領主席台一整天，不過綠營立委約在傍晚6時左右紛紛...

「似乎暗示她來日無多」 陳水扁憶與郭瑤琪最後互動

交通部前部長郭瑤琪昨天過世，享年69歲，她曾在前總統陳水扁當台北市長、總統任內當閣員，陳水扁今在臉書粉專回憶，上個月北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。