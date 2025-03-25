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2公投案違法會議 民進黨團怒轟韓國瑜淪魁儡院長
立法院院會今天繼續處理國民黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨立委占領主席台一整天，不過綠營立委約在傍晚6時左右紛紛離去，立法院長韓國瑜在國民黨立委護航下約於7時20分站上主席台，並開始開會處理完國民黨團提案。民進黨團主張，表定開會時間就是到下午6時，因此這是無效會議。
民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，根據會議通知，今天的會議到下午六時就結束了。因此民進黨「51戰隊」為了抵制空殼公投，待到最後一分鐘。但是國民黨和民眾黨為了通過空殼公投，居然在晚上7時20分召開違法會議，偷渡通過空殼公投。
陳培瑜指出，國民黨和民眾黨為什麼要急著今天處理？因為他們要趕在8月23日和惡霸綠委的投票一起處理。韓國瑜像是宵小之輩，偷偷摸摸，再加上民眾黨團總召黃國昌和我民黨團總照傅崐萁的脅迫，毫無原則的就召開違法會議，這樣的院長就是傀儡。他們居然還要行政院官員出席備詢，如此荒謬，真的已經不知要用什麼形容詞說明，「如此藍委，我每一個都想罷掉」。
根據立法院議事規則第22條，會議開會時間為上午九時至下午六時，但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止。今天關鍵就在「舉行質詢」定義上，藍綠雙方認知不同，韓國瑜認為已經開始質詢了，所以今天開會時間到質詢結束；但民進黨認為根本還沒進入質詢，所以會議時間只到到下午6時。
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