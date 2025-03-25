藍營兩公投案逕付二讀 柯建銘暴怒亂敲拐杖疑噴零件砸徐巧芯

立法院原訂今天院會處理國民黨立法院黨團所提反廢死、反戒嚴2項公投案，不過，民進黨立委一早占領主席台，癱瘓議事一整天，立法院長韓國瑜晚間站上主席台後，開始處理國民黨團提案，2項公投案均順利逕付二讀。

民進黨團則頻喊「會議無效」，黨團總召柯建銘甚至氣到拿起拐杖敲打現場設備，場面混亂。

民進黨立委今天占領主席台一整天，約在傍晚6時左右紛紛離去，韓國瑜在國民黨立委護航下，約於7時20分站上主席台，並宣布上周五確認議程安排討論事項及施政質詢，國民黨團及民眾黨團分別請求依「立法院議事規則」第22條，本次會議應該延長至本日排定質詢委員質詢結束為止，因此依規定進行後續事宜，處理國民黨團提案；民進黨則有數名力立委到場舉牌「會議無效」，場面混亂。

韓國瑜先後處理2項公投提案，反廢死公投主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」；「反戒嚴」公投主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」

進入討論事項第一案時，國民黨提案將「反廢死」公投案逕付二讀，最後52名立委出席、52人贊成，民進黨立委則是未參與表決；討論事項第二案，國民黨提案將「反戒嚴」公投案逕付二讀，55位立委出席、55人贊成，民進黨同樣不參與表決。韓國瑜表示，兩案將依法交付黨團協商，並由國民黨團召集協商。

表決期間，民進黨團成員多次呼喊「會議無效」口號，柯建銘甚至氣到拿起拐杖敲打現場設備，過程中拐杖零件一度飛出，疑似讓國民黨立委徐巧芯受波及，藍委群起激憤。

韓國瑜並於討論事項環節結束後，宣布討論事項均已處理完畢，請通知行政院長列席及備詢，引發現場國民黨籍立委歡呼，民進黨籍立委則頻嗆「會議無效」。