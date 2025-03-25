【重磅快評】執政黨要消滅在野黨 檢調爭相表態助攻

從柯文哲案到為了競選小物、罷免連署真偽，檢調兵分多各地對藍營查水表，國民黨台南市黨部還有幹部遭收押，司法助攻執政黨毀滅在野黨的種種行動，為政治效忠的表態，簡直已到無所不用其極、卻也臭不可聞程度。

台北地檢署偵辦柯文哲案，不僅讓偵查不公開成為笑話，偵查大公開、隨著特定媒體起舞的起訴內容已遭到圈內人諸多質疑；如今進入公開法庭，當柯文哲批評京華城案是檢方配合特定媒體的一齣抹黑大戲，還爆出「檢察官霸凌」，直指檢察官林俊言曾誆他稱隨身碟內有不雅影片。北檢為此反擊，竟是向法院聲請勘驗查扣隨身碟中「woman」資料夾。

試問不雅影片與柯文哲在京華城案中是否貪汙、圖利的犯罪證據有關嗎？北檢所謂的自清，豈非更坐實全案欠缺實質證據，就算柯文哲的隨身碟中有不雅影片、清涼照片，除了平添八卦話資、持續摧毀阿伯的人設，與貪汙、圖利犯罪有何關係？檢方辦案該有的基本格調，在柯案中完全消失，執法人員的墮落，莫此為甚。

執政黨發動的大罷免行動，檢調更是衝鋒陷陣拚績效，藍營在台南發動罷免立委林俊憲、王定宇的連署書被指控涉偽造案，台南地檢署不僅為此搜索國民黨台南市黨部，還羈押兩名黨工。

綠營為了罷免國民黨立法院總召傅崐萁，台北、花蓮兩個地檢署分別就不同案件，數度對傅崐萁相關案件發動搜索，短短不到兩周時間，先是台北地檢署針對競選小物、三度搜索、直搗傅的家臣住所；面對北檢跨區辦案，花蓮地檢署今天也不甘示弱，直搗縣府，不僅要查縣府為核實連署署真偽而逐戶清查確認的手段，更等於把縣府的責任為罷免正當性添柴火。

用死人連署當然非正當手段、也有偽造文書的責任，但同樣是確認連署書真偽，中選會對藍綠標準是否一致早已引發非議；如今更是透過國家機器嚴查藍營涉嫌造假責任，對綠營連署書的真偽卻似不准任何查證作為；罷免確實是行使公民權的一環，但前提也先要有公平公正的遊戲規則吧。

司法為權貴服務、檢警調成為執政黨追殺、攻擊在野黨、異議者的助攻武器，是當今台灣法治最不堪的景象，也是民進黨政府對我國法治最大的傷害。