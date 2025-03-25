TPOC民調／過半民眾認為國際關係變好 僅兩岸關係惡化
TPOC於本月23日公布最新關於內政及外交國防議題的調查結果。根據調查顯示，過半民眾認為近半年台灣的國際關係變好，僅兩岸關係持續惡化。
民調結果顯示，4大內政指標的政府施政信心度，由高至低分別為：「經濟發展」(47.6%)、「推動能源政策、維持穩定發電」(44.6%)、「維護司法公正與獨立」(40.7%)、「解決低薪與高房價」(25.2%)。
關於3大外交指標，根據本次調查，高達56.1%的民眾認為，近半年台灣的整體國際關係變好，僅30.7%認為變差。認為台美關係變好者有42.1%，顯著高於認為變差的35.2%；而認為兩岸關係惡化者則高達70%以上。
調查指出，42.1%民眾認為近半年台美關係好轉，35.2%則認為變差。進一步交叉分析發現，年齡方面，20-29歲族群中48.5%認為變好；30-39歲族群則有43.2%認為變壞。政黨傾向方面，62.1%的民進黨支持者認為變好，國民黨（59.4%）與民眾黨（52.1%）支持者多數認為變壞。中間選民中，認為變壞者（41.7%）亦多於認為變好者（31.1%）。
民調也顯示，56.1%民眾認為近半年台灣的整體國際關係變好，30.7%認為變壞。交叉分析顯示，桃竹苗（60.5%）與雲嘉南（70.7%）地區認為變好者比例較高；年齡層中20-29歲（67.4%）及大學以上學歷（64.6%）民眾對國際關係抱持較正面看法。政黨傾向分析方面，超過8成的民進黨支持者認為國際關係變好；民眾黨支持者則意見分歧，48.9%認為變壞，45.2%認為變好；中間選民中則有43.6%認為國際關係改善。
本次調查亦針對民眾對美國與中國的喜好程度進行評分。結果顯示，台灣民眾對美國的平均喜好為5.62分，遠高於中國的3.61分。其中，高達21.3%的民眾對中國給出0分，反映反中情緒仍然濃厚。
本次研究由TPOC台灣議題研究中心進行，調查期間於2月28日至3月4日，調查對象為全國22縣市且年滿20歲之一般民眾。此次調查採用市話調查方式進行，針對家用電話號碼進行分層隨機抽樣，電話號碼尾數2位隨機，合計共完成1074份有效樣本，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度加權處理。
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