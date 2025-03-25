挺自己人選總統！台中市商業會勸進 盧秀燕點頭微笑沒回應

台中市商業會今拜會市長盧秀燕，台中市不動產公會理長事長林正雄指出，商業會是台中最大的公會，有138個團體，他當面勸進市長盧秀燕應「當仁不讓」、「更上一層樓」，而台中市最大的公會，理當要支持台中市的總統候選人。盧秀燕微笑並點頭致意，台下鼓掌聲四起。

台中市商業會轄下有138個百工百業各公會，今由理事長謝豐享率理監事及會員拜訪市長盧秀燕。有理事指出，今天到市府拜會，理監事特別踴躍，盧秀燕也順延下個行程，與在場者一一拍照，足見對各公會「頭人」的重視。

台中市不動產公會理事長林正雄指出，商業會爭取在未來的會展中心舉辦百工百業博覽會，希望獲市府協助；另建議市府舉辦商業會同業公會座談會，由市長或副市長主持，請局處長列席，聽取各公會的問題，當面溝通，有效率解決問題，嘉惠業者。