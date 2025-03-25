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挺自己人選總統！台中市商業會勸進 盧秀燕點頭微笑沒回應

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市不動產公會理事長林正雄勸進盧秀燕「當仁不讓」且最大的公會，也會支持台中總統候選人，盧秀燕微笑點頭致意。記者陳秋雲／攝影
台中市不動產公會理事長林正雄勸進盧秀燕「當仁不讓」且最大的公會，也會支持台中總統候選人，盧秀燕微笑點頭致意。記者陳秋雲／攝影

台中市商業會今拜會市長盧秀燕，台中市不動產公會理長事長林正雄指出，商業會是台中最大的公會，有138個團體，他當面勸進市長盧秀燕應「當仁不讓」、「更上一層樓」，而台中市最大的公會，理當要支持台中市的總統候選人。盧秀燕微笑並點頭致意，台下鼓掌聲四起。

台中市商業會轄下有138個百工百業各公會，今由理事長謝豐享率理監事及會員拜訪市長盧秀燕。有理事指出，今天到市府拜會，理監事特別踴躍，盧秀燕也順延下個行程，與在場者一一拍照，足見對各公會「頭人」的重視。

台中市不動產公會理事長林正雄指出，商業會爭取在未來的會展中心舉辦百工百業博覽會，希望獲市府協助；另建議市府舉辦商業會同業公會座談會，由市長或副市長主持，請局處長列席，聽取各公會的問題，當面溝通，有效率解決問題，嘉惠業者。

林正雄說，市長盧秀燕是台中之光，而匯聚百工百業的商業會更是公會龍頭，有138位理事長參加其中，都是各業界「頭人」他當面勸進、預祝市長盧秀燕「更上一層樓」「當仁不讓」而台中最大的公會，理應支持台中的總統候選人，現場兩度響起掌聲，盧秀燕則點頭微笑，未發一語。

台中市不動產公會理事長林正雄勸進盧秀燕「當仁不讓」且最大的公會，也會支持台中總統候選人。記者陳秋雲／攝影
台中市不動產公會理事長林正雄勸進盧秀燕「當仁不讓」且最大的公會，也會支持台中總統候選人。記者陳秋雲／攝影

台中市 溝通 盧秀燕

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