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組織法第十條解釋大有問題？NCC：委員會決議應有全體委員過半數同意

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC今天表示，NCC組織法草案、立法之初，即已明定會議決議，應有全體委員總額過半數之同意規定，委員會議的決議應秉持相關原則辦理。聯合報系資料照
NCC今天表示，NCC組織法草案、立法之初，即已明定會議決議，應有全體委員總額過半數之同意規定，委員會議的決議應秉持相關原則辦理。聯合報系資料照

外界質疑NCC（國家通訊傳播委員會）對「組織法」第十條的解釋大有問題。對此，NCC今天發出新聞稿表示，NCC組織法草案、立法之初，即已明定會議決議，應有全體委員總額過半數之同意規定，委員會議的決議，應秉持上開原則辦理，並非外界指稱錯誤解釋「組織法」規定，自陷機關運作全面停擺情形。

NCC指出，NCC是合議制機關，委員會議組成須具備專業、多元特性。NCC組織法第4條明文規定，委員必須具備電信、資訊、傳播、法律或財經等專業學識或實務經驗，並依其專業分工，獨立行使職權，為此，有關NCC組織法第10條第3項之「委員會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之」所稱委員總額應係指全體委員，以符合前述專業多元之精神。

NCC表示，有關該會組織法第10條第3項之規定，於立法之初，行政院所提出之NCC組織法草案中，明定會議決議，應有全體委員總額過半數同意，於立法院委員會逐條審查時（當時為第9條第3項）條文文字雖有所修正，但於聯席委員會審查時，均以全體委員總額為基礎進行討論，此可查閱立法院公報第94卷第32期。委員會議之決議，秉持上開原則辦理，並非外界指稱錯誤解釋「組織法」規定自陷機關運作全面停擺之情形。

NCC強調，該會為合議制機關，創會以來有關委員會議可以合法開會之法定人數，均為法定委員總額過半數，且關於組織法之解釋非單一委員所能獨斷。

NCC 立法院 行政院

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