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「似乎暗示她來日無多」 陳水扁憶與郭瑤琪最後互動

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
前總統陳水扁（前排中）上月與當年北市府團隊成員餐敘，昨過世的郭瑤琪（後排右七）也有出息。圖／翻攝自臉書粉專陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁（前排中）上月與當年北市府團隊成員餐敘，昨過世的郭瑤琪（後排右七）也有出息。圖／翻攝自臉書粉專陳水扁新勇哥物語

交通部前部長郭瑤琪昨天過世，享年69歲，她曾在前總統陳水扁當台北市長、總統任內當閣員，陳水扁今在臉書粉專回憶，上個月北市府團隊30年餐敘，郭瑤琪「有話要說，卻欲言又止」，大合照時站到他後邊，似乎暗示自己來日無多，但永不離開市府團隊。

陳水扁於臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」貼文指出，享年69歲甫過世的郭瑤琪部長，是成大都市計畫學系高材生，全國高考都市計畫類科及格，留學英國倫敦大學都市發展與新鎮開發碩士。在台北市政府都市計畫委員會簡任技正任內的傑出表現，被他看到而出任首位女性國宅處長。

陳水扁表示，全國首創的阿扁總統電子報勇哥物語專欄，就是時任總統府公共事務室主任郭瑤琪傑作，而921災後重建5年8個月，公共工程委員會主委郭瑤琪擔任災後重建執行長將近4年，上山下海，是最大功臣。

陳水扁說，交通部長郭瑤琪為ETC善後政策請辭負起政治責任，卻在卸任後被羅織誣陷收受所謂2萬美金賄款的莫須有罪嫌；2月25日北市府團隊30年餐敘，郭部長有話要說，卻欲言又止，後來大合照站在他後邊，似乎暗示她來日無多，但永遠不會離開市府團隊。

陳水扁指出，「（郭瑤琪）蒙受的沉冤未雪，祈望阿扁帶領大家，持續關注奮戰不懈，不信公義喚不回！」

北市府 郭瑤琪 陳水扁

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