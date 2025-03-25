快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

聽新聞
0:00 / 0:00

游智彬記者證掰了 范雲揭申請單位：韓國瑜認為沒問題？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會今天繼續處理國民黨所提反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一開議立即占領主席台，包圍在立法院長韓國瑜身旁，高喊「不再護航游智彬」；韓國瑜說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息十分鐘。記者王千豪／攝影
立法院會今天繼續處理國民黨所提反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一開議立即占領主席台，包圍在立法院長韓國瑜身旁，高喊「不再護航游智彬」；韓國瑜說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息十分鐘。記者王千豪／攝影

民進黨立院黨團因不滿新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場二樓直播，今再占領主席台抗議。民進黨立委范雲揭露，游智彬掛名「台灣威卜菸草減害網路媒體」，但威卜其實是登記「遊說業」的菸草公關公司，卻一口氣申請13張採訪證，立法院韓國瑜認為沒問題？

她批評，現在發生的是，立法院已無法確實維護秩序，濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱本院委員，干預委員助理工作，國會尊嚴與自主性何在？

國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投，但由於新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，導致立院議事空轉，同樣情況今天再度上演，目前議事仍在空轉中。

范雲下午在臉書發文，她說，游智彬上周跑來議場開直播羞辱民進黨立委，擾亂議事秩序。韓國瑜今天發公文說明其為「媒體」，根據立法院秘書處的公文，游智彬是掛名「台灣威卜菸草減害網路媒體」的政治記者，

她隨手一搜發現，「威卜」根本就是一間公關公司，創辦人還是現任民眾黨研究員。目前經營的所謂「網路媒體」，正在做菸草業（電子菸等）遊說，包含游智彬在內，「威卜」公司一口氣申請了13位媒體採訪證。

范雲質疑，截至目前，本會期已發出2197張採訪證，而一間登記遊說等業務的公關公司，申請13張記者證混進來立法院，立法院長居然認為沒問題？這13位領記者證的是否實質在做遊說，她不知道，但立法院已無法確實維護秩序，濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱本院委員，干預委員助理工作，國會尊嚴與自主性何在？

范雲認為，合理推測，一家公關公司辦13張記者證，媒體身份存疑的外部人士進入國會，絕不是單一個案，「我們的訴求很簡單，立法院應徹查、還原真相，不要再有下個游智彬！」

范雲指出，游智彬掛名的「台灣威卜菸草減害網路媒體」，創辦人是現任民眾黨研究員。圖／范雲提供
范雲指出，游智彬掛名的「台灣威卜菸草減害網路媒體」，創辦人是現任民眾黨研究員。圖／范雲提供
范雲指出，威卜是登記遊説等業務的菸草業公關公司。圖／范雲提供
范雲指出，威卜是登記遊説等業務的菸草業公關公司。圖／范雲提供

游智彬 立法院 網路媒體 范雲 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】老柯凸槌竟掰母愛 卓揆被綁架卻成丑角

柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」挨轟　范雲發聲了

柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」藍轟口無遮攔、性別歧視

戲曲狼師遭解聘竟還在民間教學？綠委籲文化部建立機制

相關新聞

「似乎暗示她來日無多」 陳水扁憶與郭瑤琪最後互動

交通部前部長郭瑤琪昨天過世，享年69歲，她曾在前總統陳水扁當台北市長、總統任內當閣員，陳水扁今在臉書粉專回憶，上個月北市...

游智彬記者證掰了 范雲揭申請單位：韓國瑜認為沒問題？

民進黨立院黨團因不滿新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場二樓直播，今再占領主席台抗議。民進黨立委范雲揭露，游智彬掛名「台灣...

傳竹聯借場地餐敘選幫主 立院急發人車管制

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前過世，目前新幫主仍然難產，網路傳出竹聯幫今晚將在立法院康園餐廳選幫主。立法院人士表示，由於不...

組織法第十條解釋大有問題？NCC：委員會決議應有全體委員過半數同意

外界質疑NCC（國家通訊傳播委員會）對「組織法」第十條的解釋大有問題。對此，NCC今天發出新聞稿表示，NCC組織法草案、...

陳玉珍直播卓榮泰枯坐批空轉 綠委「尖叫雞」阻拍反制

立法院院會下午仍因處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投案，民進黨立委持續霸占主席台抗議，立院議事再度空轉，國民黨立委陳玉...

劉世芳指租補最快10月發完 民眾黨嗆造謠：一毛未刪

有關內政部長劉世芳昨天表示，租金補貼可能在今年10月用罄，台灣民眾黨今天反批，內政部一直造謠一直爽，租金補貼沒有被刪減，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。