游智彬記者證掰了 范雲揭申請單位：韓國瑜認為沒問題？

民進黨立院黨團因不滿新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場二樓直播，今再占領主席台抗議。民進黨立委范雲揭露，游智彬掛名「台灣威卜菸草減害網路媒體」，但威卜其實是登記「遊說業」的菸草公關公司，卻一口氣申請13張採訪證，立法院長韓國瑜認為沒問題？

她批評，現在發生的是，立法院已無法確實維護秩序，濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱本院委員，干預委員助理工作，國會尊嚴與自主性何在？

國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投，但由於新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，導致立院議事空轉，同樣情況今天再度上演，目前議事仍在空轉中。

范雲下午在臉書發文，她說，游智彬上周跑來議場開直播羞辱民進黨立委，擾亂議事秩序。韓國瑜今天發公文說明其為「媒體」，根據立法院秘書處的公文，游智彬是掛名「台灣威卜菸草減害網路媒體」的政治記者，

她隨手一搜發現，「威卜」根本就是一間公關公司，創辦人還是現任民眾黨研究員。目前經營的所謂「網路媒體」，正在做菸草業（電子菸等）遊說，包含游智彬在內，「威卜」公司一口氣申請了13位媒體採訪證。

范雲質疑，截至目前，本會期已發出2197張採訪證，而一間登記遊說等業務的公關公司，申請13張記者證混進來立法院，立法院長居然認為沒問題？這13位領記者證的是否實質在做遊說，她不知道，但立法院已無法確實維護秩序，濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱本院委員，干預委員助理工作，國會尊嚴與自主性何在？