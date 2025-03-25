被控偽簽柯文哲政治獻金不認罪 端木正：李文娟讓我深惡痛絕
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金案，今下午傳喚精華會計師事務所主持人端木正出庭。端木否認犯罪，辯稱木可公關公司負責人李文娟、會計何璦廷否認LINE對話紀錄分工的事實，請法官還他公道。
端木正說，會計師被高度期待對社會有興利除弊的功能，不過，會計師於辦理政治團體、政黨擬參選人業務的簽證須知、審計準則，就查核事項與政治人物的責任有明顯的區分。
端木說，他接受柯文哲政治獻金簽證工作，受記帳業者陳偉軒委託，每月收2萬元薪資，承接工作時，並不知道會有18萬筆的資料要處理，陳2024年農曆年期間加班工作到凌晨，要不是柯競辦未依約支付酬金，就不會發生現在的事。
端木正辯稱，2024年4月8日的查核報告是依規定抽核過去的底稿辦理完成，工作是在李文娟的要求下與何璦廷分工登打，不過，案發後李女、何女不承認LINE上的對話「讓我感到深惡痛絕」，希望法官能閱完全卷後，還他一個公道。
檢方指控，端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有疑義，尚未完成查核，竟出具不實查核報告交付予監察院，涉嫌在監察院以申報帳目登載未完整，要求退回補正時，竟在未取得憑證下，擅自於支出9項目登打「時樂公司」 、「尼奧公司」 、「木可公司」 、「佳聖公司」共 9 筆不實交易。
檢察官認為，端木正損害監察院查核，涉犯行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌，他執業會計師達23 年，竟違背會計師專業操守、戕害政治獻金公眾監督機制，建議量處有期徒刑 1年。
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