GTI籲台加強間諜罪責罰 林沛祥：把張憲義引渡回台？

「華府智庫全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI）建議，我國應加強「間諜罪」刑罰。國民黨立委林沛祥今批干預我國內政，他提到核能工程師張憲義叛逃事件，反問是否也該請美國將其引渡回台重罰？

由旅美台灣人成立的「華府智庫全球台灣研究中心」聲稱，中共持續對台灣同步發動公開及秘密的政治戰行動，建議我國建立外國代理人登記機制、加重間諜刑罰，強化監督現任及卸任官員赴陸，要求出發前30天公開行程、嚴禁閉門會議等。

林沛祥表示，所謂的智庫干擾我國內政，干預我國該如何修法間諜罪，要加重刑責、刑罰，是否太過火了點？一個在美國的智庫為什麼會有能力，且要求我國聽其建議修改法規？他身為國會議員，百思不得其解。

林沛祥質疑，如果一個智庫就可以命令另一個國家修改法規，是否中華民國為其他國家的殖民地？還是其他國家的附屬國？這對我國國格來講是非常大的傷害。

林沛祥提到，另一點是，間諜罪應該不會只設定在特定國家，而是所有境外國家，如果來台從事間諜活動，都應該受到重罰。1980年代，台灣科學家叛逃美國，把台灣所有發展核武的知識，跟所有發展核武的資料，全部都帶去美國，因此台灣之後就沒有發展核武的機會，像這樣的重罪是否也應該請美國引渡回台，接受重罰？

國民黨立委陳玉珍也說，中華民國正面臨肅殺氣氛，走回過去的「小心匪諜在身邊」，賴清德總統、行政院等不用什麼都聽美國的，台灣當然要小心滲透，但也不要在同胞中找敵人。

陳玉珍表示，美國有段時間推崇「麥卡錫主義」，意見不同就都是匪諜，中華民國不能走上這條路。台灣需要團結，才有力量能對抗外來敵人。民進黨大罷免搞內部分化，導致民心不一致。