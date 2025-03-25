劉世芳指租補最快10月發完 民眾黨嗆造謠：一毛未刪

有關內政部長劉世芳昨天表示，租金補貼可能在今年10月用罄，台灣民眾黨今天反批，內政部一直造謠一直爽，租金補貼沒有被刪減，想要故意把責任推給在野黨，根據立法院通過的預算案，減列數額「排除」租金補貼計畫，「劉世芳演技很差，歹戲拖棚別演了。」

民眾黨在臉書發文指出，內政部一直造謠一直爽，租金補貼被砍的謠言講不膩，今天黨媒出手用頭版新聞恐嚇、狂洗認知作戰，利用資訊落差矇騙年輕人，說一次不夠就再說一次，「國家級的謊言不厭其煩，就是要說到讓你信、讓你怕、讓你很有感。」

民眾黨說，內政部上個月狂洗「租金補貼已經發不出來」，謠言被戳破後變成「年底發不出來」，然而內政部國土署預算有414億元，立法院只有刪減2.73億元、凍結40億元，只要說明「國土計畫法」無法如期上路的原因就可解凍，國土署還有371.9億元可以發放租屋補貼。

民眾黨說明，租金補貼一年最多372億元，國土署現在有的錢綽綽有餘，早點提交報告就能解凍，內政部官員不會算數只會造謠，而造謠源頭就是劉世芳，一天到晚哭窮，假裝體貼勞工，但是一講到把假還給勞工，馬上就變成理由姐，就連教師節當天是民進黨慶都講得出來。

民眾黨表示，劉世芳先是漠視教師的辛勞貢獻，現在繼續欺騙辛苦工作的年輕人，導致社群平台出現認知作戰文章，就是為了激化對立、引發年輕人的憤怒與不滿，執政黨無所不用其極，事實上租金補貼沒有被刪減，如果國土署的預算不能解凍，就是內政部擺爛不提交報告，故意讓預算持續被凍結，再把責任都推給在野黨。

民眾黨強調，根據立法院通過的預算案，減列數額「排除」租金補貼計畫，意思就是租金補貼「從一開始就沒有一毛被刪」。