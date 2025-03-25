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國人受困緬甸詐騙園區 外交部：已救出261人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

東南亞國家詐騙園區的問題持續引發國人關注，外交部表示，到3月21日為止，在整個亞太地區已經協助1549人，其中在緬甸方面已經營救出261人。官員表示，接獲受理的方式不同，因此外交部的數據會與其他部會稍有不同。

外交部統計，到3月21日為止，外交部在整個亞太地區已經協助1549人，其中駐緬甸代表處已經受理495起案件，從當地營救出261人。外交部官員表示，由於每天都在設法交涉中，因此統計數字隨時更新中，且因接獲受理的方式不同，因此外交部的數據會與其他部會稍有不同。

外交部亞太司長藍夏禮強調，外交部持續透過相關管道協助，也持續和相關國家密切溝通，營救的手段與方式都有不同態樣。

外交部表示，從今年1月大陸籍演員「王興事件」發生後，中國大陸與泰國發動掃蕩詐騙園區，導致一些園區開始轉移他處，並且釋放部分外籍人士，等候送到泰國後遣返各國，不過由於受害者眾多，泰國政府只願意借道讓獲釋者離境而不願在境內安置，因此我國政府循此模式在2月協助若干國人從緬甸妙瓦底前往泰國美索，再由陸路經曼谷回台。

據了解，外交部及駐緬甸代表處大約從2022年起接獲零星國人及家屬通報受困，幕後有系統的大規模詐騙園區，管理者多為中國大陸籍人士，園區內有各國人員負責不同詐騙工作，政府持續透過國際非政府組織、友我僑領協助瞭解國人在園區情況，並協助脫困者安置及返國。

外交部 緬甸 詐騙

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