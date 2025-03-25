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游智彬成綠委杯葛議事理由 採訪證遭立法院註銷

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者陳正興／攝影
立法院長韓國瑜。記者陳正興／攝影

民進黨立法院黨團不滿新黨副秘書長游智彬上周五大鬧立法院，痛批立法院長韓國瑜包庇。立法院發布新聞稿指出，游智彬於議場二樓記者席直播謾罵立委，違反「立法院採訪規則」第9條，秘書處禁止游智彬入院採訪，並註銷游智彬採訪證件。

立法院會原定今天繼續處理國民黨立院黨團所提「反戒嚴」、「反廢死」2項公投案，不過民進黨立院黨團不滿游智彬上周五在議場內行為脫序，今日上午要求韓國瑜處理游智彬，否則繼續杯葛議事。

游智彬是以「台灣威卜菸草減害網路媒體」申請立法院採訪證，立法院發布新聞稿表示，台灣威卜菸草減害網路媒體於今年1月10日申請本屆第3會期記者證，秘書處依據「立法院採訪證件發放要點」第4點規定「網路報：設有定期更新新聞報導（不含部落格）之公開網站中可供讀者閱覽之電子報為限。」核發採訪證件。

立法院指出，3月21日游智彬於議場二樓記者席直播謾罵立委，違反「立法院採訪規則」第9條規定，秘書處已在3月24日起禁止游智彬進入本院採訪，另依「立法院採訪證件發放要點」第7點規定，註銷游智彬採訪證件。

對於外界討論立法院媒體採訪證件發放問題，立法院指出，第8屆以前採訪證件採總量管制，核發上限500張，但立法院自第9屆推動「開放國會」後，修正「立法院採訪證件發放要點」，第9屆採訪證件自第1會期581張，成長至最高第5會期1707張，第10屆第8會期最高已達到2018張，目前第11屆第3會期核發2197張，與歷年媒體發展現況相較並無浮濫情事。

立法院指出，關於媒體記者資格認定，是由所屬媒體自行核發工作證，不需公部門審核同意，因此本院對於新聞媒體或記者身分認定，尊重憲法對人民工作權及言論自由保障，採取開放原則，對每家申請數量也尊重其採訪專業與安排。

立法院指出，因此自第9屆開始，媒體申請採訪證件，依「立法院採訪證件發放要點」第3點規定，僅需公司或個人檢送採訪人員姓名、聯絡電話及照片一式等資料。立法院無法源依據調查採訪證件機構、個人營業資料或前科等，或是審核媒體平台言論內容、成員政黨政治傾向等拒發採訪證件。

游智彬 立法院 網路媒體

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