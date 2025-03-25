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卓榮泰促「溫柔堅定」辦陸配亞亞案 劉靜怡：又加1執行要件？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陸配劉振亞（右）上午偕同丈夫（左）至內政部陳情。記者曾原信／攝影
陸配劉振亞（右）上午偕同丈夫（左）至內政部陳情。記者曾原信／攝影

陸配亞亞不願離開台灣，上午並赴內政部陳情。行政院長卓榮泰今天受訪時說，他要求內政部溫柔堅定處理，政府沒有妥協空間。對此，台大國發所長劉靜怡在臉書表示，又加上了一個法律明確度可以存疑的「溫柔堅定」執行要件？

亞亞離台期限為今晚，卓榮泰表示，一切由內政部依照《兩岸人民關係條例》所有的相關內容來處理，他也要求內政部在溫柔的處理情況底下，要拿出堅定的態度，因為我們要向國人表示，對國家的國格，我們列為最重要，我們在保護的是中華民國台灣國家的主權跟國格。

劉靜怡表示，接下來就是行政法上「直接強制」的問題了吧？至多再看看，有沒有人會問問有無法律上進一步甚至憲法上的救濟途徑吧？問問整個程序有沒有合乎正當程序保障的基本要求吧？這些都是國考司律公法必考重點吧？還是現在要奉長官之命又加上了一個法律明確度可以存疑的「溫柔堅定」執行要件？

陸配

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