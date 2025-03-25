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白宮誤加記者進群洩密 台灣早有前例 起因於「黃捷」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
白宮勿拉記者洩密非首例，台灣早發生過，全因同名同姓「黃捷」所致。圖／聯合報系資料照片
白宮勿拉記者洩密非首例，台灣早發生過，全因同名同姓「黃捷」所致。圖／聯合報系資料照片

白宮國安顧問沃茲13日誤把「大西洋」雜誌總編輯高德柏格拉進加密通訊軟體Signal「胡塞PC小組」群組，導致美國空襲胡賽組織計畫被洩密。無獨有偶，台灣也發生過類似政壇誤將記者拉入群組，導致洩密事件，該事件起因於有位記者名叫黃捷，與時任高雄市議員黃捷同名同姓所致。

2020年，時任無黨籍立委林昶佐創立「進步青年連線」，成員有時代力量退黨者與幾名民進黨新生代。不過，這個團體原預計對外宣布成立，卻被提早曝光，因為群組在創建過程，有人誤將與高雄市議員黃捷同名同姓的記者「黃捷」加入。

高雄市議員黃捷表示，後來另一個人把她加進去，她才告訴大家「上面那個人不是我」，夥伴這才發現糟糕加錯人，雖然該記者黃捷後來已被退出群組，但先前群組內的討論也因此遭截圖傳出去。錯加成員事件爆發後，林昶佐在臉書貼出參加前總統李登輝追思會的合照，搞笑說錯拉記者入群的人就在裡面，請大家看到他記得巴他的頭。

議員 高雄市 黃捷

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