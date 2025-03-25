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「我愛你中國」風波交考核會議處理 國小校長再喊冤：很委屈

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興被指控在抖音發表一連串「親中言論」，民代憂心相關言論恐對學子造成不當影響。圖／取自議員黃瓊慧臉書
桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興被指控在抖音發表一連串「親中言論」，民代憂心相關言論恐對學子造成不當影響。圖／取自議員黃瓊慧臉書

桃園市桃園區會稽國小校長鄭家興日前被指控在抖音發表「我愛你中國」等親中言論，桃園市教育局本周五將召開校長成績考核會議處理此案，結果預計下周出爐。鄭家興今受訪重申，自己從未發表武統言論或有任何政治意圖，他的言論也未違反任何法律，對於外界指責感到非常委屈。

鄭家興先前在抖音以「超級貝克漢」為名，曾發表一連串被視為親中的言論，包括「我愛你中國」、「兩岸一家親」等文字，這些內容遭綠營質疑可能對學子造成不當影響。

教育局今日表示，此案將提交校長成績考核會議處理，經了解該校長爭議事件較多，本次親中言論爭議相對輕微，最終議處結果預計下周公布。

鄭家興表示，他希望藉由教育局會議正式澄清，自己握有證據證明並無任何政治立場。他解釋，在抖音平台的活動純粹是一般使用者行為，目的只是配合平台提供的素材累積積分，以解鎖更多影片或直播時間，「我們是單純的一般使用者，配合他們平台的素材去累積積分，都是一般正常使用。」

鄭家興澄清，自己並無大陸銀行帳號，也從未通過該帳號營利或開設直播。對於被指控的親中言論，他否認曾發表支持武統或和平統一台灣的言論，強調所有內容僅是配合抖音官方特效素材，「我也沒有講到要什麼武統台灣或要和平統一台灣，這個部分我們都沒有。」

鄭家興坦言，對於外界指控感到非常委屈，認為自己被嚴重誤解且言論被放大解釋，「每個平台有每個平台的使用規則，我們也不能在抖音平台上寫中華民國萬歲，或者是說台灣獨立，這個大陸也有網軍，我們也會被出征」。他強調，自己在平台上始終保持低調使用，絕無任何政治立場和政治意圖。

鄭家興強調，自己使用抖音的行為發生在賴清德總統宣布境外敵對勢力認定之前。他也曾諮詢過一名律師，對方認為他的行為並未違反任何國安法規定，但為避免爭議持續擴大，他已於今年3月初註銷該抖音帳號。

抖音 教育局 桃園

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