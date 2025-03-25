南非要求台駐處月底遷離 外交部已提協商細節待回覆

因為被認定在影音平台直播中「鼓吹武統」的陸配「亞亞」劉振亞，遭陸委會、內政部撤銷在台居留證，限期今日出境。支持與反對「亞亞」的兩陣營，今在內政部前爆發衝突。不過回到這起事件的本質，終究是「言論自由的邊界在哪裡」的問題。而從亞亞的言論看來，其實問題可能很難「一刀切」，逕自用「影響國安」的理由來處理。

2025-03-25 14:00