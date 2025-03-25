堅持處理公投案 王鴻薇：看民進黨何時要開會？

立法院會今天繼續處理國民黨立院黨團公投案，不過民進黨立委占領主席台，院會陷入空轉。國民黨團書記長王鴻薇表示，依照「立法院職權行使法」第22條，今天會議時間是到總質詢結束，所以依照規定可以到晚上12時，就看民進黨何時要開始開會？國民黨本周五也將繼續闖關公投案。

立法院程序委員會今天處理周五院會議程，藍白表決通過，本周五不確定議程。王鴻薇表示，國民黨團一切看狀況，如果晚上民進黨立委剩下小貓兩三隻，也許就可以開始開會；如果今天不能開會，國民黨團本周五一定繼續闖關公投案。

王鴻薇說，按照院會程序今天是總質詢最後一天，接下來院會有兩個公投案，還有一個復議案，如果可以順利處理完畢，就會進入總質詢，但民進黨立委罷占主席台不肯下來，那依照「立法院職權行使法」第22條，今天會議時間是到總質詢結束，很可能到晚上12點。

王鴻薇透露，民進黨團幹事長吳思瑤站在主席台上，一直喊立法院長韓國瑜「來協商一下」，結果韓院長回休息室協商，結果左等右等都沒有任何人來協商，所以下午就等民進黨立委何時離開主席台？韓院長就會進來宣布開會。