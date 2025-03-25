不滿游智彬鬧場 綠委再杯葛總質詢

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民進黨25日再度占領主席台，這次是因為抗議非記者人士游智彬進入國會！立法院25日邀請行政院長卓榮泰總質詢，但宣布開會沒多久綠委就紛紛衝上主席台，讓立法院長韓國瑜無奈宣布休息。國民黨團也在議場外召開記者會，痛批執政黨立委竟杯葛自家官員備詢，顯得相當矛盾。

立法院21日進行院會時，因穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓開直播，並一一點名綠委批評，還有綠委助理發生言語衝突，引發民進黨團不滿，當天便占領主席台，導致議事無法繼續進行。

執政黨杯葛議事？

院會25日繼續處理卓榮泰的總質詢與國民黨所提反戒嚴、反廢死2公投案，但民進黨立院黨團一開議立即又占領主席台，包圍立法院長韓國瑜，並高喊「不再護航游智彬」；韓國瑜說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘。

國民黨團隨即在議場外召開記者會，並高喊「治國無能、癱瘓國會」的口號。黨團首席副書記長羅智強不滿指出，台灣有民主政治以來，很罕見看到執政黨立委杯葛總質詢，民進黨立委占領主席台那刻就是在洗臉、羞辱卓榮泰。根據立法院議事規則，總質詢可以到半夜12點，國民黨團樂意奉陪。

「沒想到是在野黨讓行政院長可備詢！」羅智強不滿指出，他們希望卓榮泰可以備詢，然後進行議事流程，但民進黨團幹事長吳思瑤卻率先攻佔主席台，這樣根本不指欺負韓國瑜，也羞辱前來備詢的卓榮泰與行政官員。

應管控記者資格

但吳思瑤緊接著也在議場門口反駁說，有自稱記者的人士游智彬在記者席鬧場，但立法院事後僅說限制游這個會期不能採訪，他們要求的譴責與徹查在哪裡？游智彬登記的媒體「台灣威普菸草減害」是正常營運的公司，還是中國前來統戰蒐證的線人？這些都要調查清楚。

「立法院的記者證已經濫發了！」吳思瑤說，今年共發出2197張採訪證，這裡面難保有像游智彬的非記者人士混入。但羅智強反駁說，「公民記者」當初是前立法院長蘇嘉全的政見，民進黨如今又不准公民記者進入，實在是雙標。

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