影／葛如鈞中英字幕拍片 酸綠占領畫面是「冥主群像」

國民黨在立法院院會提出反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨今天再次占領主席台杯葛。國民黨立委葛如鈞似乎早已預料到，從研究室走到議場路上一路拍攝，製作成中英字幕影片，並酸是「冥主群像」，盼國人及國際重視；他批評，民進黨拿國安當藉口癱瘓議事，試圖畫下言論自由的紅線，大家必須站出來捍衛，否則每個人都受影響。

葛如鈞表示，民進黨今再次霸占主席台，癱瘓議事，手拿錘子砸碎民主議事，還用「國家安全」當藉口，試圖畫下言論自由的紅線，但這條線到底是應該誰來畫？應問人民想要交給誰來畫。

葛如鈞並拍攝影片闡述民進黨霸占主席台情況，並酸這群罷占的立委畫面是「冥主群像」，站在議長位置的是立委「王『議』川」，台上其他還有擺拍的、滑手機的、自拍的、量桌子寬度的；他並感嘆，國父遺像前現這景象，國父逝世百年情何以堪？請民眾記得這些人。

葛如鈞批評，現在質詢不給質詢、預算也不讓通過、解凍案也不送進來，拖時間，耗費人民的納稅錢，這就是民進黨立委要的，希望台灣停滯不前，只想搞國安、抗中，發錢不發、A錢樣樣來，這不是民主，這是獨裁的陰影籠罩台灣，這樣的台灣，是先賢們想像的未來嗎？這就是民進黨所謂維護國家安全，所謂更大的民主？不要用國安藉口，假抗中、真賣台，癱瘓議事讓國防、社福、教育全都懸在那裡。