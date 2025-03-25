民進黨再占主席台 楊瓊瓔抗議：質詢權又被沒收

民進黨立院黨團今在立法院會再次占領主席台，立法院長韓國瑜無法開會而宣布休息。國民黨立委楊瓊瓔表示，民進黨連兩周癱瘓議事，自己原排定第三位上台質詢行政院院長卓榮泰，連續兩天質詢權遭沒收。

楊瓊瓔說，電價、勞權、能源政策以及美國總統川普對台關稅新政等，都是政府還未向人民講清楚的重大議題，執政黨立委自己放棄監督就算了，卻還要沒收在野黨的質詢權，執政黨要護航至此？難道有權力的人不能被監督？

楊瓊瓔表示，上周五原排定處理公投案提案，若進入表決完後，就會開始總質詢，而且是每個委員還不一定有、抽籤才有機率抽到的政黨質詢，這次抽到後她排在第三個，而且有30分鐘時間，是難得的可以和閣揆與官員好好討論政策、為民眾發聲的機會，原本已準備資料，要來好好質詢，民進黨立委們卻用占領主席台，讓議事空轉、一天又一天。

楊瓊瓔指出，今天延期的院會，民進黨再次占領、再次癱瘓國會，根本是沒收立委的質詢權，根據「憲法增修條文第3條第2項第1款」以及「立法院職權行使法第18條」，立委有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權，得針對他們的施政提出口頭質詢等。過去民進黨委員曾因遲到無法登台質詢而抗議立法院質詢權益受損，試問現在民進黨委員的做法，不是更嚴重的民主倒退、沒收其他立委以及在野黨的質詢權嗎？

楊瓊瓔表示，議事攻防是代議政治的一環，自己在立院也有十多年經歷了，都願意尊重，但立委質詢是人民權利行使的展現，人民對政府決策有完全的質疑、詢問權利，才能實踐課責（Accountability），才能監督政府不亂來，保障政府施政和民意是相對符合，執政黨自己放棄監督、不想質詢就算了，但不要為了政治攻防破壞民主機制、戕害在野黨質詢權，民主不是民進黨作主、更不是有權力的人大到不能問，否則受害的還是全體人民，請讓依法要質詢的立委，可以上台監督。

楊瓊瓔強調，台灣正處於多事之秋，內外緊迫，電價四月傳出要大漲，能源政策備受質疑，台電虧損猶如財務黑洞，國內物價連漲、基層工時飆升而低薪不改，一般民眾日子過得苦哈哈，企業也面臨碳稅及轉型挑戰，更不要說對外有川普新政，我國半導體及其他產業會如何被關稅影響？台美及國際他國的經貿合作能否突破？這都是民生所繫、迫切需政府回應的問題，再次呼籲執政黨，若停止詢問質疑，就是人民權益受損，國會身為監督者，別再自我設限。