北檢分案查民眾之聲抖內 黃國昌嗆冷飯熱炒先辦苗博雅

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，官方YouTube頻道「抖內」疑似流入木可公司，北檢近日另分他字案調查是否涉及不法。民眾黨主席黃國昌今天表示，拿去年的冷飯出來重炒，黨檢媒一體果然名不虛傳，反倒是應該先辦台北市議員苗博雅。

媒體報導，民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」曾經爆發「抖內」爭議，盡管民眾黨副秘書長許甫去年聲稱，支持者捐款卡在平台無法收取，然而YouTube平台早從去年1月開始，陸續交付350萬餘元抖內等收益，全數流入木可公關公司帳戶，台北地檢署近日分他字案偵辦。

律師黃帝穎也指出，民眾之聲是民眾黨對外進行政治宣傳的平台，收到的抖內均屬政治獻金範疇，應該進入政黨專戶，否則涉嫌違反公益侵占罪。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時直言，「拿去年的冷飯出來重炒，黨檢媒一體果然名不虛傳」，至於綠營側翼黃帝穎的說法，應該要先追究苗博雅開抖內，「如果他講的是真的，應該馬上去檢舉苗博雅」，黨檢媒一體的現象墮落至此，連去年的冷飯都拿出來重炒。

另外，台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲指控遭以「行動硬碟有不雅片」威脅認罪，台北地檢署昨天遞狀聲請法院勘驗。

黃國昌表示，台北地檢署完全沒有下限，有話不敢在法庭講，私下透過媒體放話，只想繼續進行抹黃，他們應該好好勘驗檢察官林俊言，非法偵訊的光碟放出來給大家看，北檢墮落成為政治打手，只為了幫助民進黨追殺政敵，現在已經無所不用其極。

民眾黨立委張啓楷則說，台北地檢署完全是在轉移焦點，檢察官訊問被告都要錄音錄影，如果真如他們所說沒有恐嚇，那就直接把影片放給大家看，而不是轉移焦點勘驗不雅影片，「全民都知道非常簡單，北檢不要頭痛醫腳，一直做不對的事情。」