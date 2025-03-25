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綠委占主席台續癱瘓議事 洪孟楷：這叫把人民當頭家？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院院會今天繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，會議開始，民進黨立委立即占領主席台持續抗議，讓立院議事再度空轉，立法院長韓國瑜（中）宣布休息。記者曾學仁／攝影
立法院院會今天繼續處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，會議開始，民進黨立委立即占領主席台持續抗議，讓立院議事再度空轉，立法院長韓國瑜（中）宣布休息。記者曾學仁／攝影

立法院院會今繼續處理國民黨提出「反廢死」、「反戒嚴」公投一讀程序，並邀請行政院長卓榮泰率閣員備詢，不過，民進黨立委早上攻占主席台，令院會難運作。國民黨立委洪孟楷表示，今日也有很多民進黨的委員等待質詢，為癱瘓國會護航行政院、沒收民主，要把自己被選民託付的質詢時間也犧牲掉嗎？

民進黨立委今早攻占主席台，要求21日新黨副秘書長游智彬以公民記者入議場直播一事給交代。

洪孟楷表示，癱瘓國會，護航行政院長不受質詢，反民主不給公投，當家鬧事這叫把人民當頭家？

洪孟楷說，今天總質詢行政院長及閣員，9時一到卻看到民進黨團就衝上主席台占領，癱瘓國會不讓議事進行。延續21日公民記者與助理爭吵的藉口，但韓國瑜院長早已交代指示要徹查釐清，故意小題來大作癱瘓國會，就是不讓立法權能夠行使監督，癱瘓國會讓官員枯等變薪水小偷，還是杯葛讓假日宣講惡罷的官員休息，這算什麼把人民當頭家？

洪孟楷指出，民進黨現在六日都會下鄉來宣講，口說要把人民當頭家，但最該尊重人民的不就是在立法院接受民意代表的質詢？把地方的心聲發出；他是在本次的總質詢內，上周就已經準備了滿滿的資料，因為民進黨的杯葛而無法進行、今天又再次空轉，難道新北鄉親的聲音不重要？今天也有很多民進黨的委員等待質詢，為了癱瘓國會護航行政院、沒收民主，要把自己被選民託付的質詢時間也犧牲掉嗎？

洪孟楷提到，民進黨所指的公民記者，這制度是2016年蘇嘉全擔任院長時候所開放，要檢討他沒意見，他也不允許任何政治勢力假借公民記者的身分來擾亂議事的進行；聽說現在公民記者證在民進黨國會多數的8年內已經濫發上千張，他也希望韓院長這一次硬起來徹底清查，讓媒體回歸媒體，其餘人都不應該影響議事的進行。

洪孟楷說，再次強調，要把人民當頭家，就請尊重民主制度，需要人民的時候捧為上賓、想要為自己政治利益的時候就棄如敝屣，當家鬧事就是最反民主的行為。

民進黨 洪孟楷 行政院

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