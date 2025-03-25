綠委占主席台癱立院議事 黃國昌諷預算解凍一點都不急

立法院會今天處理反戒嚴、反廢死公投案一讀程序，民進黨立委持續占領主席台，民眾黨團總召黃國昌表示，執政黨杯葛行政院長總質詢，真的是史無前例，難道要一路鬧到會期結束，「民進黨不是說很多預算凍結，想要趕快提到院會解凍嗎？我看民進黨一點都不急。」

針對民進黨立委再度杯葛議事，民眾黨團預計提出延長開會時間，擬請延長時間至今天晚上12時。

國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投，立法院會上周經過表決，增列為會議討論事項，由於新黨副秘書長游智彬持記者證進入議場直播，民進黨立委今天再度占領主席台表達抗議，立法院長韓國瑜稍早宣布院會休息，目前朝野立委仍在議場對峙。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨團持續關注院會狀況，但是已經看不懂民進黨在幹嘛，自家立委杯葛行政院長總質詢，可以說是史無前例，從來沒有這種景象，民進黨上周鬧了一整天，導致整個質詢全部拖延，到底誰在當薪水小偷浪費資源。

黃國昌直言，執政黨立委阻擋行政部門接受總質詢，難道是打算一路鬧到會期結束，「民進黨不是說預算很多被凍結，想要趕快提到院會解凍嗎？我看這些民進黨立委一點都不急」，寧可透過霸占主席台杯葛、癱瘓院會，行政院長卓榮泰不用上台備詢，行政部門也不用報告解凍預算，怎麼會有堂堂執政黨，荒腔走板到這種程度。

黃國昌說，麻煩民進黨主席賴清德說清楚講明白，此舉是否為民進黨的意志，現在打算鬧到什麼時候，難道還要再跟台灣人民宣稱，這些預算無法解凍，沒有機會到院會報告，全部都是在野黨的錯，「請大家睜大眼睛，執政黨立委在癱瘓行政部門總質詢，有這麼荒謬的事情嗎？」

黃國昌批評，民進黨現在已經毫無下限，自家立委杯葛行政部門總質詢，請問是在玩哪一招，賴清德請公開說明，人民無需忍受這種胡搞瞎搞。