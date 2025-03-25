主持松山醫院航醫大樓啟用 賴清德盼發揮社會防衛韌性

賴清德總統今天出席三總松山分院新建航空醫學大樓啟用典禮，他感謝松山分院在新冠疫情等重大公衛事件中的貢獻。他並提報，政府全力推動全社會防衛韌性工作，松山分院編制有全國少數的「前進外科小組」，希望可以肩負起全社會防衛韌性的使命。

三軍總醫院松山分院前身為空軍總醫院，今年4月1日將適逢80周年院慶，賴總統在致詞時表示，松山分院盡管經歷多次更迭，80年來肩負起許多的使命，也具備光榮的歷史，相信未來松山醫院絕對可以發揮更大的功能。

他指出，回當台灣遭遇重大公衛事件，像是SARS及COVID-19疫情挑戰，松山分院都配合衛福部政策成為專責醫院，顯示出松山分院的醫療量能具有不可代替的地位。松山分院也肩負起烏坵等離島醫療、防疫的工作，可以說是最前線、必然是最辛苦，他也代表國家感謝松山醫院的辛勞。

賴總統並說，現在政府也正在推動全社會防衛韌性，不管是天災、地變，或是有時候發生的重大意外，出現大量傷患的時候，希望每一個醫院都有能力肩負起醫療服務的工作。在這種狀況之下，每一家醫療院所，對全社會防衛韌性都相當重要。

他強調，感謝軍醫局和三軍總醫院協助之下，松山分院也編制「前進外科小組」，這相當重要，可以增加後送人員的存活率，如果有辦法即時處理，後送的存活率就能增加。三軍總醫院松山分院前進醫療小組也是台灣少數幾個前進外科小組，希望松山醫院發揮功能，肩負起全社會防衛韌性的使命。

賴總統並提到，政府同時在推動節能減碳，最近林口長庚醫院分享節能減碳經驗，可以學習。他指出，可以透過空調等各項設備的汰舊換新，提高電的使用效能，所需的經費可與ESCO能源管理公司合作，把更新的設備、改善各種流程中所需要的經費，可以由ESCO公司來支付，再把節省的電費逐年交給對方，這樣就可以達到節能減碳的目標。

出身醫界的賴總統對醫院設施相當感興趣，在揭幕儀式後參觀院區的空勤健檢中心，實際體驗空勤視力箱等檢查設備。

由於近期陸配網紅亞亞因被指控散播武統言論，遭移民署撤銷居留許可並限期離境，今天前往內政部抗議，媒體也關切亞亞議題，不過賴總統態度低調沒有回應。