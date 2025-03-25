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綠委占主席台議事空轉 王鴻薇：哪有當家鬧事到如此程度

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團嚴厲譴責民進黨團的行為，哪有一個堂堂的執政黨，當家鬧事、癱瘓政府到這種程度？記者王千豪／攝影
國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團嚴厲譴責民進黨團的行為，哪有一個堂堂的執政黨，當家鬧事、癱瘓政府到這種程度？記者王千豪／攝影

立法院會今天繼續處理國民黨立院黨團所提反戒嚴、反廢死2公投案，民進黨立院黨團繼上周五占領主席台，今天再次占領主席台，議事空轉中。國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團嚴厲譴責民進黨團的行為，哪有一個堂堂的執政黨，當家鬧事、癱瘓政府到這種程度？

立法院會今天繼續處理討論事項，韓國瑜宣布開會後，民進黨立委一窩蜂直奔主席台，將主席台團團包圍；國民黨立委則手持「癱瘓總質詢、羞辱卓榮泰」等手板，在議場中間高喊「民進黨治國無能、癱瘓國會」，隨後到議場外舉行記者會。

王鴻薇表示，今天吳思瑤率領民進黨團癱瘓主席台的時候，私下還跟立法院長韓國瑜說要協商，可是民進黨在今天開議之前，從來都沒有正式提出要協商，就直接攻占主席台癱瘓議事，然後私下跟韓國瑜說要協商，還有規矩嗎？不是亂了套嗎？ 難道整個立法院是吳思瑤、是民進黨團總召柯建銘一人的嗎？

王鴻薇批評，民進黨違法亂紀已經不是一天兩天，現在變本加厲，這就是民進黨的面目，大家可以從直播畫面看到民進黨團的嘴臉，一個堂堂執政黨的黨團不開會，占據主席台，讓議事空轉，也讓行政院空轉，包含行政院長卓榮泰所率領的閣員，全部被綁在議場，不是罰坐，就是罰站。

王鴻薇說，真正癱瘓政府，讓政府沒有辦法做事的就是民進黨自己，國民黨團對今天民進黨團的行為做出最嚴厲的譴責，哪有一個堂堂的執政黨，當家鬧事、癱瘓政府到這種程度。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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