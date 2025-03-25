民進黨杯葛公投案 傅崐萁轟：當家鬧事

國民黨在立法院院會提出反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨今天再次占領主席台杯葛。國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批，民進黨當家鬧事，顯然已經不在意行政院長卓榮泰有沒有總質詢，已經不在意施政，呼籲民進黨適可而止。

對於民進黨杯葛藍營兩項公投案，傅崐萁表示，可以看到賴政府實行軍事戒嚴統治以及獨裁專政，國民黨提出由公民作主的公投案，民進黨馬上衝上主席，他們真正的目的已經昭然若揭。

傅崐萁說，如果民進黨沒有擋公投案的想法，大可落落大方讓這些公投案能夠順利過關，讓人民來做決定，而不需要用占領主席的方式，所以顯示在他們心中，連行政院長卓榮泰的施政總質詢都不重要，行政院施政已經不是民進黨的重點。

傅崐萁表示，希望民進黨回頭是岸，好好關注民生法案，讓院會可以順利進行、讓卓榮泰順利上台進行施政總質詢，讓國會回到常軌，希望民進黨不要當家鬧事，可以適可而止。