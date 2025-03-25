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共軍若圍台水電糧食撐多久？郭智輝：都有因應對策

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
經濟部長郭智輝今於赴立法院議場備詢前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
經濟部長郭智輝今於赴立法院議場備詢前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

有美媒指出共軍對圍台已有充分準備，外界擔憂台灣若真的遭封鎖甚至面對戰爭，水電糧食能源等能撐多久？經濟部長郭智輝表示，這都有因應對策，但不方便透露能撐多久；另外針對能源及電價議題，他也強調電價是參考多元能源，政府對新科技不會排斥，包含AIT所說的「新能源科技」。

美國華爾街日報廿三日報導，中共解放軍已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷台灣對外聯繫，迫使其屈服。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林碧瑩表示：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國願意，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」

該新聞也引發討論，外界擔心，若大陸真的封鎖台灣，台灣能撐多久；若兩岸真的開戰，水電糧食又能撐多久？郭智輝今於赴立法院議場備詢前接受媒體聯訪時表示，這都有因應對策，但撐多久這不方便透露。記者追問是否因為是機密，他回應「應該是吧。」

另外，有關與美國合作能源及電價議題，郭智輝表示，上周就有公布與美合作天然氣，這是彼此能源合作的一個起步，相信將來會往好的方向發展；國內電價會參考多元能源，所有成本都會考量，對新科技也不會排斥，包含美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）所說的新的能源科技，政府都會來考量。

美國在台協會 郭智輝 電價

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