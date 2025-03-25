稱反廢死、反戒嚴題目不存在 卓榮泰：藍也有矛盾

國民立院黨團今天再次推動反戒嚴、反廢死公投列入立法院會議程。行政院長卓榮泰重申，這是兩個不存在題目的公投，社會已有反應，國民黨內部也有矛盾，希望他們能再想想，可以停就停，「不要再給他們添上一筆負面感覺。」

藍綠攻防大罷免，國民黨出招推動反戒嚴、反廢死公投，上周五立法院院會遭民進黨霸佔主席台杯葛，今天綠營持續攻勢，國民黨則舉牌高喊民進黨治國無能、癱瘓國會，立院議事再度空轉。

卓榮泰今天率行政團隊赴立法院接受施政總質詢，會前接受媒體聯訪時指出，期待今天議事能順利進行，但更期待未來社會討論是有益社會發展的法案，兩個不存在題目的公投，不僅他說過很多次，社會也有反應，國民黨內部也有矛盾。

卓榮泰喊話，希望他們再想想，可以停止就停止，不要造成大家對一個政黨在憲法、法律、社會共識認知不足，添上一筆負面感覺。