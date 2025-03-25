快訊

我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

大罷免延燒…花蓮縣府遭控「查水表」 檢依違反選罷法兵分四路搜索調查

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨大陸部前主任挺反分裂法 邱垂正：回台會約談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台灣人士、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會主委邱垂正今日表示，等黃回到台灣會約談，進行行政了解。圖／聯合報系資料照片
台灣人士、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會主委邱垂正今日表示，等黃回到台灣會約談，進行行政了解。圖／聯合報系資料照片

台灣人士、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會主委邱垂正今日表示，等黃回到台灣會約談，進行行政了解。邱強調，擁有中國大陸身分跟戶籍，依法要註銷台灣的身分跟戶籍。

大陸14日時，於北京人民大會堂二層東大廳召開「反分裂國家法實施20-周年座談會」，黃清賢以代表「台灣同胞」身分，發言聲稱反分裂國家法是打擊「台獨」分裂的法律，台灣當局應以台灣人民權益福祉為念，不要誤判形勢，挑釁大陸紅線。

針對黃清賢支持反分裂法，是否涉及違法，邱垂正表示，黃清賢人還在中國大陸，等到回台灣，會約談，進行行政了解，會依照兩岸條例第33條之1，了解這個案子。

關於如何清查黃清賢有無中國大陸戶籍，邱垂正說，包括上次講的在中國大陸發展的藝人，因為長住在中國大陸，關於有沒有戶籍，我方跟中共當局詢問，是不會配合的，還是要當事人來表達。跟當事人詢問，若事後又有人檢舉，就依法查辦。

邱垂正強調，他再次重申，擁有中國大陸身分跟戶籍，依法要註銷台灣的身分跟戶籍，這是法律明定。

至於美國智庫稱台灣應加重間諜罪刑罰，邱垂正表示，不僅是美國智庫，很多台灣相關專家學者、各機構，都有重要的建議，我方都很重視。這次也有17項國安因應措施，政府會來努力，維護國家主權、社會韌性，有效反制中共對於我方的滲透、分化，以維護自由民主的日常生活。

南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在「反分裂國家法實施20周年座談會」上，向大陸全國人大委員長趙樂際等人做報告。圖／聯合報系資料照片
南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢在「反分裂國家法實施20周年座談會」上，向大陸全國人大委員長趙樂際等人做報告。圖／聯合報系資料照片

戶籍 邱垂正

延伸閱讀

支持驅逐亞亞 邱垂正：沒中華民國 沒言論自由

影╱邱垂正：黃安如有中國身分證 立即註銷台灣身分

批黃安親陸言論引全國公憤 邱垂正：會查有無跟陸黨政軍合作

國台辦稱軍演是警告台獨 邱垂正批中共舉世公認麻煩製造者

相關新聞

國民黨大陸部前主任挺反分裂法 邱垂正：回台會約談

台灣人士、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢公開表態支持中國大陸「反分裂國家法」，陸委會主委邱垂正今日表示，等黃回到台灣...

主持松山醫院航醫大樓啟用 賴清德盼發揮社會防衛韌性

賴清德總統今天出席三總松山分院新建航空醫學大樓啟用典禮，他感謝松山分院在新冠疫情等重大公衛事件中的貢獻。他並提報，政府全...

【專家之眼】讓你想不到，台灣鮮奶世界最貴的主因？

網傳我國鮮乳價格高居全球最貴，學者原本擔心今年起紐西蘭液態奶關稅歸零，將以價格優勢大舉搶占乳品市場的市佔率，結果紐西蘭鮮...

綠委占主席台議事空轉 王鴻薇：哪有當家鬧事到如此程度

立法院會今天繼續處理國民黨立院黨團所提反戒嚴、反廢死2公投案，民進黨立院黨團繼上周五占領主席台，今天再次占領主席台，議事...

民進黨杯葛公投案 傅崐萁轟：當家鬧事

國民黨在立法院院會提出反廢死、反戒嚴兩項公投案，民進黨今天再次占領主席台杯葛。國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批，民進黨當家...

共軍若圍台水電糧食撐多久？郭智輝：都有因應對策

有美媒指出共軍對圍台已有充分準備，外界擔憂台灣若真的遭封鎖甚至面對戰爭，水電糧食能源等能撐多久？經濟部長郭智輝表示，這都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。