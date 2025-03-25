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綠委占主席台喊訴求癱院會 韓國瑜：對耳朵吼很不舒服

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會今天繼續處理國民黨所提反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一開議立即占領主席台，包圍在立法院長韓國瑜身旁，高喊「不再護航游智彬」。記者王千豪／攝影
立法院會今天繼續處理國民黨所提反戒嚴、反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一開議立即占領主席台，包圍在立法院長韓國瑜身旁，高喊「不再護航游智彬」。記者王千豪／攝影

立法院會今天繼續處理國民黨所提反戒嚴、反廢死2公投案，民進黨立院黨團一開議立即占領主席台，包圍立法院長韓國瑜，並高喊「不再護航游智彬」；韓國瑜說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘。

國民黨立院黨團上周五增列討論事項議程，將「反戒嚴」、「反廢死」公投案列入議程，起初朝野立委輪由發言，議事順暢。期間，穿著桃園市政顧問背心的新黨副秘書長游智彬跑到議場二樓開直播，並一一點名綠委批評，引發民進黨團不滿，民進黨團並占領主席台，導致議事無法繼續進行。

立法院會今天繼續處理討論事項，豈料，韓國瑜才宣布開會，民進黨立委一窩蜂直奔主席台，瞬間將主席台團團包圍，並高喊「不再護航游智彬」，一向溫和的韓國瑜也忍不住說，「不要對著院長耳朵吼叫，耳朵很不舒服」，隨後宣布休息10分鐘。

國民黨立委也隨即集結在議場中央，手持「癱瘓總質詢、羞辱卓榮泰」、「民進黨沒收公投」、「當家鬧事、全民唾棄」等手板，並高喊「民進黨治國無能、癱瘓國會」，隨後離去，立法院會持續空轉中。

民進黨 耳朵 韓國瑜

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