觀察站／助理費除罪化不易 偷吃步難解爭議

地方民意代表捲入助理費涉貪案事件層出不窮，統計本屆全台有九一○位議員，就有廿八人被指控涉貪助理費，全台正副議長昨向立法院長韓國瑜請命修法。不過，「除罪化」恐怕難度相當高，健全民代助理費制度，才是長久之道。

地方議員以親朋好友當人頭領取助理費事件，屢見不鮮。嘉義市無黨議員戴寧被控涉詐領助理費長達十年、共四三一萬元；新北市國民黨議員白珮茹也被控詐領助理費十五年，金額高達上千萬元。究竟是議會長久陋習，還是制度存在缺陷，一直有待檢討。

台灣高等法院法官對新竹市前市長高虹安助理費案聲請釋憲時，聲請書透露各級法院審理地方民意代表因助理費、加班費訴訟案就有二百多筆，儘管該聲請案遭大法官不受理，但也凸顯助理費確有模糊不明之處，讓民代誤觸法網。

立法院去年三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，大幅增加議員助理費，更放寬議員可聘日薪制助理，確實已讓議員在經費及人力調度上更為彈性。

不過，上次修法只是調高助理費，議員若聘用親人當助理、助理勞動保障等，修法也毫無規範。而地方型民代選區幅員遼闊，設置地方服務處經費高昂，都會型民代則須聘雇影音助理維持社群聲量，這些也待立法更進。

全台正副議長大陣仗向韓國瑜請命，期盼採大水庫理論，讓民代彈性運用補助費，甚至傳出想比照當年立法院闖關「會計法」九十九條之一模式，讓詐領助理費除罪化；但民意是否埋單，從藍綠黨鞭昨天的反應已可略知一二。只能說，地方議會想以「偷吃步」方式解決長久爭議，實務難度不小，不如設法健全助理費制度才是正辦。