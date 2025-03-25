學者：助理費除罪化理由 須說服人民

全台縣市議長昨拜會立法院長韓國瑜，期盼修法解決地方助理費議題。立法院去年已修法增加地方議員助理補助費，但仍難杜絕案件頻傳。學者認為，放寬經費使用的精神應是「興利」，而非「防弊」；若要修法，必須說服人民除罪化的理由，否則恐影響社會觀感。

地方議員助理費詐領案層出不窮，本屆廿二縣市九百一十席議員，就有廿八人被控助理費涉貪。全國地方議會正副議長聯誼會二月提案請中央修法，盼爭取未進私人口袋的助理費放寬使用範圍。

近年隨著地方議員服務型態與助理工作內容愈趨多元，立法院去年六月三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從廿四萬元增至卅二萬元、縣市議員由八萬元增至十六萬元，終結廿四年凍漲；同時取消公費助理聘用員額上限。

律師葉慶元受訪表示，若助理費被用作中飽私囊，例如找人當人頭而非助理，這很明顯就是貪汙，然而如果用作相關研究支出，儘管法院可能輕判，依然可能構成貪汙，只要完全用在助理身上、且實際從事助理工作，這個部分有除罪化空間，其他部分，他個人不贊成。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，除罪化會讓人民覺得透過立法，自赦己罪，社會觀感上並不好，若要修法，中央和地方立法機關必須說服人民除罪化的理由；「放寬」是相信使用經費的人會妥善運用經費，如要通盤檢討核銷制度，放寬經費使用，她認為所有公部門和學校的核銷制度也應一併檢討。