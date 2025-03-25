助理費修法 地方議長拜會韓國瑜

近期中央與地方民代紛紛傳出因助理費案遭檢方調查，全國地方議會正副議長聯誼會昨天拜會立法院長韓國瑜，期盼修法解決地方助理費議題。韓國瑜表示，交由立法院法制局進行研究，並擬定說帖，三天內提供各縣市議會參考，期望大家一起說服區域立委修法，完善公費助理制度。

對於全國正副議長串聯向韓國瑜陳情修法，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，這是跨黨派的議題，也有很多不同的時間點，黨團目前還未討論；若真要做的話，行政院也應該提出自己的版本。

民進黨團總召柯建銘指出，因助理費被判貪汙的相關法制寫得非常清楚，且行之有年，沒有模糊地帶，有什麼好研究？國民黨現在想為新竹市前市長高虹安除罪化，「如果國民黨敢提就去提，最好由韓國瑜領銜提案」。

韓國瑜昨接見全國地方議會正副議長聯誼會，全台正副議長共十八人與會，包含新北市議長蔣根煌、台北市議長戴錫欽、桃園市議長邱奕勝、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論等。

韓國瑜致詞時指出，立法院去年三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，順利改善議員助理經費廿四年未曾調整的困境，而現在不分藍綠白，統統被助理費所困擾，他請立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政研究，「看看如何突破」，嘗試來解決。

在一個半小時的拜會中，雙方針對公費助理費補助與預算編列、現行司法實務對民意代表助理費的法律見解，以及選罷法中「排黑條款」等議題，進行意見交流。

立院法制局官員表示，參考德國法制，將刑法第十條公務員定義排除中央與地方民意代表，助理費議題即自然無貪汙治罪條例適用情形；至於聘請助理相關問題，德國目前法制逐漸調整為議會內部紀律問題，屬於國會自治、議會自治範疇。

戴錫欽：沒要求完全除罪

對於正副議長是否主張「助理費除罪化」？戴錫欽會後受訪表示，過去立院曾完成「會計法」修法，最後被政院覆議否決；正副議長沒有要求完全除罪，而是認為應該依照行政院函釋作為起始點來界定，應有一致性標準，讓大家得以適從。

韓國瑜總結指出，將請法制局與各議會持續溝通對接；立法院也會針對相關議題擬定說帖，於三天內提供各縣市議會參考，期望大家一起努力說服地方區域立法委員提案修法，讓公費助理制度更加完善。