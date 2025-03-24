業務費遭刪監察院聲請釋憲闡述兩大原因 批立法院「逆憲而行」
總預算遭刪凍議題討論多時，監察院表示機關已因此接近停擺。監察院宣布，今已向憲法法庭遞狀聲請釋憲，理由包含兩大面向，分別是大幅刪減預算已嚴重妨礙監察權、未宣讀刪減總數及審查後歲出總額而妨礙「審計權」，如此逆憲而行，明顯牴觸權力分立及平等相維原則。
監察院指出，賴清德總統於3月21日公布總預算，監察院歲出預算編列之業務費，竟遭立法院極其荒唐離譜地大幅刪減96％，已明顯逾越合理範圍，創下史上恣意違憲惡例，迫使監察院無法依據憲法及法定職權正常運作，嚴重危害監察院實質存續，因此今向憲法法庭遞狀聲請釋憲。
監察院說明，聲請釋憲主要理由包含兩大面向，第一是大幅刪減有關監察院歲出預算，已逾越合理範圍，一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務等為行使職權所編列之預算，均盡數遭刪減，對監察權行使構成嚴重妨礙，也使監察院監督國家機關落實及促進人權保障之職權無法行使，嚴重危害監察院行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，違反權力分立原則及憲法機關之憲法忠誠義務。
監察院表示，第二則是總預算案未宣讀刪減總數及審查後歲出總額，甚至未於114年度中央政府總預算案審查總報告中，載明刪減預算數額，依立法院宣讀內容計算是刪減2076億元，但經行政院主計總處計算後卻僅刪減了1439億元，明顯出入除造成受法定預算拘束之各機關難以執行外，審查後歲出數額混亂矛盾，爭議不斷，使監察院與審計部無從確認實際之歲出總數額為何，直接妨礙監察院行使憲法所賦予之審計權，無異使國家最高監察機關功能遭到實質架空，牴觸權力分立原則。
監察院重申，確保監察院於循憲定程序修憲前之實質存續與正常運行，立法院等所有憲政責無旁貸，但立法院竟逆憲而行，恣意違憲妄為，大幅刪減監察院正常運作所必須之「業務費」逾九成，顯然是要以刪減預算之立法權為武器，刻意掏空憲法機關功能存續所必須之基礎預算，意圖癱瘓監察院憲政功能之運作，實質撤廢監察院，形同「假刪減預算之名，行修憲廢院之實」，明顯牴觸權力分立及平等相維原則。
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