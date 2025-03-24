影／電價擬漲 國民黨團:現行結構如無底洞 撥補仍會漲

華盛頓郵報3月21日報導賴清德總統最近的17條因應大陸措施時，劈頭就評論「幾十年來，台灣領導人在維護台灣主權與不挑釁北京上，一直維持著微妙的平衡，但賴清德總統改變了這個平衡。」紐約時報在23日報導中也寫到「台灣總統賴清德可能認為，北京想遏制與川普政府的緊張關係，因此對台報復的意圖將受到限制。」 華郵與紐時的這兩篇報導，對「賴17條」在人權上的侵害，尤其是美中關係中的政治取巧冒險，有諸多著墨，這在過去美國媒體談兩岸關係的報導，非常罕見。

2025-03-24 14:19